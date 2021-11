Nejlepší vánoční dárky pro majitele iPhonu

Vánoce se nezadržitelně blíží a i letos budou značně poznamenané světovou pandemií. Výrobci nestíhají vyrábět, dopravci pak přepravovat. Nechcete-li tedy nic nechat náhodě, je vhodné vybírat vánoční dárky už nyní. Zde najdete přehled toho nejzajímavějšího, čím můžete doplnit svůj iPhone nebo ten někoho z rodiny či přátel. U elektronických zařízení ale s objednáním skutečně nemeškejte, abyste pak nebyly nepříjemně překvapeni, že nestihne být doručeno pod vánoční stromek.

Do 500 Kč

AlzaPower AluCore Lightning MFi (C89) 1m

Nabíjecí kabely společnosti Apple trpí jedním zásadním neduhem – rády se lámou. Jedná se tak o nejčastější příslušenství k iPhonu, které je nutné si pořídit. Nabíjecí a datový kabel AlzaPower AluCore Lightning s chipsetem C89 je nicméně oficiálně schválený pro použití s Apple zařízeními, takže se rozhodně nejedná o žádnou lacinou čínskou náhražku. Nejen certifikace MFi, ale i vylepšený konektor o poniklované piny zajišťuje maximální kvalitu a stabilitu přenosu dat či podporu rychlonabíjení. Vnější opletení kabelu je navíc z balistického nylonu s životností až 10 tisíc ohybů.

EVOLVEO Armor O2

Jedná se o vodotěsný (IPX7) kompaktní bezdrátový reproduktor, který můžete vzít na párty k bazénu, na sjíždění hor na lyžích, nebo prostě kamkoli na váš výlet. Jeho pogumovaný povrch navíc zvyšuje odolnost proti pádu. Poutko a přiložený provázek umožňují rychlé uchycení reproduktoru k batohu, či tašce a díky tomu ho nikde nezapomenete. Navíc plave, takže ho ani v tom bazénu popřípadě neutopíte. Vyřídíte na něm i své telefonní hovory a ve střední hlasitosti vám vydrží hrát až 24 hodin. Maximální výstupní výkon je pak 12 W.

Do 1 000 Kč

AlzaPower Source 20000mAh Quick Charge 3.0

Protože energie není nikdy dost, jistě vy i vaši blízcí oceníte powerbanku s parádní kapacitou. 20000mAh už je skutečně dost na to, aby to postačilo na několikeré nabití telefonu, tabletu či jiného zařízení. Vyjma velké kapacity a malých rozměrů nabízí tato externí baterie i chytré funkce. Certifikace Qualcomm Quick Charge 3.0 totiž zajistí, že zařízení bude nabito za pár minut, a vy jej tak budete moci využívat opět na maximum v co nejkratším čase. Přítomny jsou USB-A, USB-C a microUSB konektory, šestinásobná bezpečnostní ochrana a informační LED displej informující o zbývající kapacitě baterie.

Apple AirTag

I když různí výrobci nabízejí různá lokalizační řešení, AirTag od Applu je jednoduše ideální řešení pro každého majitele iPhonu. Ať už jej máte uchycený na čemkoli nebo schovaný kdekoli, unikátní celosvětová platforma Najít jej jednoduše lokalizuje kdekoli, kde se vám schoval. Stačí jen, aby se kolem něho někdo prošel se svým Apple zařízením a vám se ihned aktualizuje poloha AirTagu. Nechybí ani přesné vyhledávání, kdy vás rozhraní aplikace vede na krátkou vzdálenost až k momentální poloze AirTagu. Vše maximálně jednoduše, srozumitelně a především funkčně.

Do 5 000 Kč

Moza Mini-MX

Jedná se o skládací gimbal pro zařízení do 280 g využívající pokročilý stabilizační algoritmus. S jeho pomocí tak lze pořídit mimořádně plynulé profesionální filmové záznamy, a to právě nejen během chůze ale i běhu. Nabízí kompaktní velikost a především intuitivní ovládání jednou rukou, takže se stane skutečně skvělým pomocníkem při nahrávání videí a fotografování ze všech možných úhlů. Vestavěná baterie mu pak vydrží 20 hodin. Velkou výhodou je nicméně mód pro kontinuální zaostření na vybranou osobu, ale i ovládání gesty, kdy se gimbal ustaví na stativ a lze jej ovládat vzdáleně.

SanDisk iXpand Flash Drive Go 256GB

Kdo se kdy nesetkal s tím, že mu začalo v jeho iPhonu docházet interní úložiště? Kvůli jeho nízké kapacitě ale nemusíte hned přecházet na nový model, vyjma cloudových služeb můžete totiž jeho paměť navýšit i externě. Právě k tomu slouží iXpand Flash Drive od společnosti SanDisk, který vašemu iPhonu (ale i iPadu) poskytne dalších 256 GB úložného prostoru. Můžete tak nejen své zařízení zálohovat, přenášet z něho data do počítače, ale zároveň k datům na disku přistupovat, takže si z disku třeba snadno přehrajete oblíbené filmy a seriály.

Apple AirPods 3. generace

Čekali jsme na ně skutečně dlouho, nicméně v půli října jsme se konečně dočkali. Společnost Apple představila 3. generaci svých TWS sluchátek AirPods, která však čerpá spíše z modelu Pro než s předešlé 2. generace. Jedná se sice pořád o pecky (model Pro jsou špunty), na druhou stranu zde máme prostorový zvuk, adaptivní ekvalizaci a ovládání za pomoci tlakových snímačů. Nechybí ani odolnost proti potu i vodě podle specifikace IPX4, stejně jako bezdrátově nabíjené pouzdro a to i za pomoci technologie MagSafe.

Apple TV 4K 32GB

Pokud ještě vlastníte „hloupou“ televizi a nechce se vám investovat své peníze do nové, přitom byste ale na ní chtěli využívat nejmodernějších funkcí, stačí vám pořídit si Apple TV. Tento tzv. smart box vám umožní konzumovat obsah nejen z platformy Apple TV+, ale skvěle zapadne i do vašeho celého ekosystému zařízení Apple, kdy ji můžete využít např. jako centrum své chytré domácnosti. K tomu samozřejmě nechybí ani velký potenciál v instalování aplikací a her, takže s jejím pořízením zároveň získáte i herní konzoli. Pomocí funkce AirPlay si pak na ní snadno odešlete i obsah zobrazovaný na iPhonu.

Nad 5 000 Kč

59S UV-C multifunkční sterilizační box T5-BAT

Tento box zvládne zničit 99,9 % bakterií během pouhých 180 sekund a poradí si i s různými pachy. Ke sterilizaci využívá technologii UV LED s UV světlem s vlnovou délkou 260-280 nm. Automatické vypnutí se aktivuje po 3 minutách nebo při následném otevření boxu. Díky snadné údržbě jej není třeba oplachovat vodou nebo čistit chemikáliemi. Využití je pak skutečně velké, protože do zařízení můžete vložit nejen iPhone a jiné mobilní telefony, ale i AirPody a další sluchátka, klíče, peněženky, šperky, brýle, dětské dudlíky atd.

Apple Watch Series 6

Jistě, Apple nám již ukázal podobu jeho Apple Watch Series 7, nicméně oproti ní má předchozí generace minimálně dvě výhody. První je dostupnost, protože Series 7 jsou novinkou a je o ně větší zájem, modely Series 6 jsou běžně skladem a můžete je mít bez delšího čekání okamžitě. Druhou výhodou je pak cena. Protože ta novinky je nastavena stejně vysoko, mohla proti ní „šestka“ zlevnit. Funkcemi se přitom jedná o téměř identická zařízení, novinka má totiž především větší displej.

