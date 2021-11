Nejlepší vánoční dárky pro jablíčkáře do 300 Kč

Vánoční dárky, to nemusí být jen drahé dary, ale klidně blbůstky za pár korun, které potěší. Navíc v dnešní době si dárečky často kupují i kamarádi na základní nebo střední škole a ti rozhodně nechtějí utrácet tisíce. Pokud chcete koupit nějakou blbinku do tří stovek, respektive dvanácti Euro, pojďte se podívat na výběr těch, které mě osobně zaujaly.

Powerbanka s 5000mAh na cesty

I za necelých 300 Kč se dá sehnat powerbanka s 5000mAh, s dvouletou zárukou a jistotou, že na ni nebudete muset měsíce čekat, až připluje z Číny. Řeč je o AlzaPower Onyx, tedy powerbance, která kromě výše uvedeného nabízí dvojici USB-A portů s 2A a 1x vstup na MicroUSB pro nabíjení. Nabízí šestinásobnou bezpečnostní ochranu, výkon 10W a možnost nabíjet dvě zařízení současně. Tomu, komu koupíte tento dáreček, tedy šťáva hned tak nedojde.

Powerbanku AlzaPower si můžete zakoupit přímo zde.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Stojánek na MagSafe

Pokud ten, koho chcete obdarovat, používá MagSafe, případně mu chcete MagSafe darovat, pak je tato maličkost za necelých stopadesát korun zajímavou věcí, kterou mu k tomu přidat

Stojánek na MagSafe si můžete zakoupit přímo zde.

Stativ na noční fotky

Takzvaný noční režim u novějších iPhonů je úžasná vychytávka, se kterou obzvlášť fotky nasvícených měst vypadají opravdu skvěle. Problém je, že musíte po celou dobu, co je „otevřená spoušť“, udržet mobil bez pohybu. iPhone umí nastavit čas až na 10 vteřin a to už je celkem oříšek se nepohnout. Díky tomuto miniaturnímu kapesnímu stativu můžete udělat fotku s naprostou přesností bez sebemenšího rozmazání. Navíc se vám skutečně vejde do kapsy a kromě iPhone udrží cokoli až do váhy dvou kilogramů.

Stativ Apexel Mini si můžete zakoupit přímo zde.

Cyber Clean – klasika všech klasik

Pokud jste nikdy nešlyšeli o Cyber Clean, musíte žit nejspíš na Marsu. Jedná se o „plastelínu“, pomocí které můžete na jakémkoli sebehůř dostupném místě odstranit veškerý bordel. Stačí ji přimáčknout například na klávesnici a veškerá špína na ní okamžitě ulpí. Poté ji můžete opláchnout, párkrát promačkat a pokračovat v čištění. Jedná se skutečně o legendární produkt, který je na trhu dlouhé roky a stále jej nic nepřekonalo. Originální Cyber Clean je něco, co by vám doma nemělo chybět.

CyberCelan si můžete zakoupit přímo zde.

Baseus PUBG helmet trigger – hraní na jiné úrovni!

Nejlepší dárek do 300 Kč pro milovníky mobilního hraní jsou bezesporu tyto triggery od společnosti Baseus. Jejich design vypadá jako vojenská helma z PUBG, ale hrát s nimi můžete samozřejmě jakoukoli hru, která vás jen napadne. Jedná se o dvojici tlačítek, které snadno připevníte na svůj iPhone a pak už jen hrajete a hrajete a hlavně vyhráváte. Hry totiž nově můžete ovládat čtyřmi prsty najednou a zatímco běžíte, můžete zoomovat a střílet. To je to nejdůležitější v každé střílečce. Díky této vychytávce váš iPhone nabídne pohodlné hraní na ovladači, které znáte z Xboxu nebo Playstationu a soupeři nemají šanci!

Baseus PUBG Helmet triggery si můžete zakoupit přímo zde.

Stlačený vzduch Clean IT

Taky se vám stává, že po čase máte například v lightning konektoru nebo v reproduktoru nějaký ten prach? Stejně tak jej máte i na dalších místech své drahocenné elektroniky. Nejbezpečnější způsob, jak jej odstranit je jednoznačně stlačený vzduch ve spreji, tedy pokud doma nemáte kompresor. Stačí jej vzít a vystříkat ním vše, kde je prach a máte klid. Pokud to budete dělat pravidelně, nestane se vám, že by prach někde ulpíval a hromadil se a například reproduktor vašeho iPhone bude stejně hlasitý jako první den i po měsících používání.

Stlačený vzduch si můžete zakoupit přímo zde.

Green Shield čistící ubrousky

Abych byl zcela upřímný, za posledních deset let, kdy si utírám telefon s dotykovým displejem, příliš nevidím rozdíl mezi čističem za sto nebo tisíc korun. Když pomineme klasickou okenu nebo její alternativy, které mohou být agresivní, pak jsou asi nejlepší volbou buď spreje a nebo rovnou ubrousky napuštěné čistícím roztokem. Mě osobně se nejvíc osvědčily ubrousky od společnosti Green Shield, které je možné použít jak na iPhone/iPad a tak podobně, tak i na klávesnici, myš nebo například ovladače od Apple TV, televizoru nebo například na čištění DualSense od krve vašich soupeřů. Navíc za 199 Kč získá 200 ubrousků, což vám vystačí klidně na rok. Pokud tedy chcete nějakou maličkost a váš kamarád má neustále upatlaný displej, pak neváhejte. Recenzi na tyto ubrousky si můžete přečíst přímo zde.