Nejlepší vánoční dárky pro majitele Apple Watch

Ačkoliv se to může zdát skoro až k nevíře, od Vánoc nás dělí už jen zhruba měsíc. Asi vám proto nemusíme zdůrazňovat, že je nejvyšší čas na pořizování vánočních dárků, kterými potěšíte své blízké. Je mezi nimi i někdo, kdo používá Apple Watch? Výborně, pak vám “bodne” tento článek, ve kterém si pár tipů na dárky pro majitele Apple Watch ukážeme.

Řemínek aneb stará dobrá jistota

Uznáváme, že radit koupit jako dárek pro uživatele Apple Watch nový řemínek k nim je do značné míry neoriginální. Pravdou však je, že se jedná o největší dárkovou jistotu, kterou vedle prostě nešlápnete. Řemínků je totiž na trhu extrémní množství a pokud alespoň trochu svůj “vánoční cíl” znáte a víte, které typy řemínků má rád, pak pro něj vybrat ten pravý těžké nebude. A ruku na srdce, čas od času má chuť tento prvek u Apple Watch vyměnit každý. Velkou výhodou je to, že kromě extrémního množství nejrůznějších druhů lze řemínky rovněž sehnat v nejrůznějších cenových kategoriích od modelů za pár desítek korun až po modely za vyšší tisíce korun. Svůj výběr tedy můžete výborně přizpůsobit i své peněžence, což je jistě fajn. Co se pak týče doporučení na konkrétní značku, to z rukávu tak úplně vytáhnout nelze. I levné řemínky totiž stojí mnohdy za to a drahé naopak zase za nic.

Kryty a ochrany displeje

Pokud víte, že je váš blízký nešika, jeho hodinkám hrozí “úrazy” například při sportu či má snad hodinky úplně nové a nebylo by úplně marné je zachovat co nejdéle v co možná nejlepším stavu, je bezesporu super dárkem ochranný kryt či krycí sklo na displej. Stejně jako v případě řemínků ze platí, že vybírat lze z extrémního množství nejrůznějších typů od nenápadných kousků, které takřka splynou s kovovým tělem či displejem hodinek až po pomyslná monstra, která sice hodinky na zápěstí výrazně zvětší, zato jim však poskytnou ochranu, o které se jejich uživatelům bez krytů ani nesnilo. A i zde platí, že cenový rozptyl krytů a tvrzených skel pro Apple Watch je extrémní – například skla lze zakoupit z dílny AlzaGuard již třeba za 149 Kč.

Stojánky

Velmi hezkým dárkem, který přitom nestojí žádné velké částky, může být i stojánek využitelný v situacích, kdy je potřeba hodinky odložit. K dispozici je celá řada modelů od stojánků, které slouží skutečně jen pro přidržení hodinek, až po verze, do kterých lze “nacvaknout” magnetický nabíjecí kabel a stojánek tak využít k nabití vašich hodinek. S ohledem na typ stojánku se pak liší i jeho cena. Ty jednodušší bez možnosti vložení nabíječky jsou z logiky věci poměrně levné a špatně na tom nejsou ani základní nabíjecí verze. Naopak za modely s komplikovanějším cable managementem si člověk už připlatí. Zpravidla je ale za to odměněn jak perfektním skrytím kabelu magnetické nabíječky, tak třeba i možnosti nechat si stojánkem přidržet telefon, AirPods či jinou elektroniku.

Nabíjecí docky

Pokud se vám myšlenka nabíjecích stojánků líbí, ale nechce se vám do nich nacvakávat nabíjecí kabel, řešením jsou klasické nabíjecí docky. Ty lze totiž zjednodušeně popsat jako stojánky s integrovanými magnetickými nabíječkami pro Apple Watch, které stačí de facto jen zapojit do elektrické sítě a je hotovo. K dispozici jsou jak modely určené jen pro Apple Watch, tak i modely s podporou nabíjení Apple Watch, iPhonů a AirPods zároveň, přičemž iPhony a AirPods mohou být dobíjeny klidně i skrze MagSafe či skrze klasický Lightning port. Suverénně nejrozšířenějším typem nabíjecích stojánků je však ten nabízející klasické Qi.

Powerbanky

Chcete obdarovat někoho, kdo tráví často svůj čas mimo elektrickou síť, což jej do značné míry limituje nutností tahat s sebou powerbanky a hlavně kabely k nim? Pak pro vás máme super tip. Věděli jste, že i k Apple Watch existují super powerbanky, ke kterým je stačí přiložit a nechat zcela standardně nabíjet? Ve své podstatě se jedná o univerzální modely, ke kterým lze připojit přes USB-A či C jakákoliv elektronika, avšak disponují taktéž zabudovaným magnetickým dockem pro Apple Watch, který hodinky po přiložení hned nabije. Na výběr je v současnosti celá řada modelů s různým designem či kapacitou akumulátoru, díky čemuž lze výběr přizpůsobit dané osobě skutečně perfektně. Pozitivní je pak to, že ceny nejsou nikterak vysoké. Pryč jsou ty časy, kdy se za powerbanky platilo skoro až zlatem.

