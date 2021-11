Turecká krize zažehnána. Apple začal v zemi opět prodávat své produkty

V uplynulých dnech jsme vás hned několikrát informovali o tom, že přestal Apple v Turecku ze dne na den prodávat své produkty. Důvodem měl být propad hodnoty tamní měny vůči dolarů, což je věc, která je ve světě relativně běžná a přesně kvůli tomu náhlý krok Applu mnohé zaujal. Jak se však před pár hodinami ukázalo, veškerá větší panika byla zbytečná.

Turečtí jablíčkáři začali na diskuzních fórech a na sociálních sítích v průběhu dnešního dne hlásit, že jim Online Store Applu opět umožňuje nakupovat tak jako dřív a že jsou pro ně ve standardním režimu otevřené i kamenné pobočky Applu. Je tu však jedno poměrně velké ale. Kvůli propadu hodnoty tamní měny Apple veškeré své produkty zdražil a to zhruba o 20 až 30 %, což není úplně málo. Jinou možnost než zdražit však v zemi neměl, jelikož by jinak na prodejích prodělával – tedy minimálně v porovnání s okolními zeměmi. Nemalé ztráty mu nicméně zcela určitě přinesly i dva dny odpískaných prodejů.

V tuto chvíli je velkou neznámou, jak se bude situace kolem turecké měny a potažmo celá ekonomická situace Turecka vyvíjet v následujících dnech, týdnech a měsících. Z kroku Applu je však zřejmé, že brzkému zlepšení příliš nevěří, jelikož v opačném případě by se zřejmě do kompletního přecenění své nabídky nehrnul. Zajímavé bude nicméně to, jak se postaví k tomu, až turecká měna opět zesílí vůči dolaru, kvůli čemuž se stanou Apple produkty v zemi nepřiměřeně drahé.