Jak dokáží ušetřit nové MacBooky Pro M1 Pro a M1 Max firmám peníze

Když Apple nedávno představil nové MacBooky Pro s čipy M1 Pro a M1 Max, leckomu spadla brada hned z několika důvodů. Tím prvním je rozhodně výkon a úspora energie. Dalším důvodem je přirozeně vysoká pořizovací cena, přičemž řeč je hlavně o modelu s čipem M1 Max. Je samozřejmě jasné, že tyto stroje jsou určeny především pro profesionály, kterým kupní cenu splatí maximálně několik zakázek. Jen pár dní po uvedení se už začali ozývat inženýři Twitteru, Uberu či třeba Redditu, že rozhodně ve firmě plánují „přesedlat“ na MacBook Pro v nejvyšší konfiguraci s M1 Max.

Personální ředitel Redditu Jameson Williams popsal, proč ve společnosti k tomuto kroku dospěli. Svůj názor uvedl slovy, že práce inženýrů stojí daleko více, než notebooky. Sám odhadl, že průměrný technik stráví každý den 45 minut čekáním na zpracovávání dat či jejich ukládání, přičemž tvrdil, že do nynějška pracoval na MacBooku Pro z roku 2019 s procesorem i9 od Intelu. Dle jeho tvrzení stráví u výše zmíněných úkonů momentálně polovinu času, a to díky MacBooku Pro s čipem M1 Max. Dále také odhadl, že práce inženýra stojí za hodinu zhruba 150 dolarů, v nichž jsou zahrnuty i pronájmy kanceláři, pomocný personál a tak podobně. Jelikož programování je občas na pěkně dlouhou dobu, ušetří investice 3299 dolarů za „pročko“ s M1 Max časem velké množství peněz, a to jen díky jeho vysokému výkonu. Plánujete upgrade na nejnovější MacBook Pro?