Zkuste si zkrotit duchy v Ghostbusters Afterlife: scARe, herní novince v AR

Duchové nejsou tím jediným, co vstává z mrtvých. V poslední době se se stále vyšší frekvencí setkáváme i se zmrtvýchvstáním populárních mediálních frančíz. Jednou z nich jsou i Krotitelé duchů, kteří se po dvou klasických filmech z osmdesátých let dočkali příšerného rebootu v roce 2016. Filmové studio Sony to ale nevzdává a po pěti letech nám servíruje další pokus. Tentokrát jde o snímek Krotitelé duchů: Odkaz, jež přímo rozšiřuje příběh posledních filmů. A jak to tak bývá, bok po boku novému filmu vychází jako doplněk i mobilní hra. V nově vydaném Ghostbusters Afterlife: scARe si vyzkoušíte jaké to je chytat ikonické duchy v rozšířené realitě.

Novinka od studia Imprezario Entertainment nemá zjevně stejné ambice jako podobně koncipované Pokémon Go nebo The Witcher: Monster Slayer. I když se odehrává v rozšířené realitě, nebudete pobíhat po venkovních prostranstvích, duchové klidně přijdou za vámi do ložnice. V rozšířené realitě totiž budete kromě samotného chytání duchů hrát i řadu jiných miniher. Po úspěšném splnění logických úkolů či střílečkových oddechovek, kdy se budete bránit před armádou maršmelounových mužíků, na vás čekají hovory s herci filmu. Zatímco samotného snímku se v Česku dočkáme až na začátku příštího roku, hru si můžete z App Storu stáhnout již dnes. Ghostbusters Afterlife: scARe je zcela zdarma s tím, že si v budoucnu budete muset připlatit za další příběhové kapitoly.