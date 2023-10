Recenze aplikace Kinobox: Veškeré filmy a seriály na jednom místě

Pokud hltáte novinky ze světa filmů, seriálů či třeba streamovacích služeb, máme pro vás skvělou zprávu. Jedním z nejlepších zdrojů pro výše uvedené je u nás Kinobox. Není tomu tak dávno, co značným redesignem prošel web. Leckoho mohlo napadnout, že na sebe dlouho nenechá čekat ani aplikace. Přání mnoha milovníků filmů tak bylo vyslyšeno a Kinobox přichází s bezplatnou aplikací jak pro iOS, tak pro Android. Pojďme se na ni podívat o něco podrobněji.

První zapnutí

Při prvním zapnutí se pochopitelně můžete registrovat. Lze tak učinit přes Apple ID, takže vás tento proces nikterak nezdrží. Aplikace vás ihned zaujme svým moderním designem a přehledností. Kinobox rozhodně nemá v úmyslu vás zahrnovat obsahem, který vás nezajímá. Při prvním zapnutí si tedy navolíte, které platformy jsou pro vás klíčové. Já osobně navolil Netflix, Voyo, HBO Max, Prima+ a Disney+. Výběr je ale daleko košatější. Můžete tedy do svého pole zájmu zařadit například Amazon Prime Video, Apple TV+, iVysílání, Rakuten, Stream, O2 TV, Vodafone TV apod.

Prostředí

Ihned po dokončení registrace a navolení platforem, které vás zajímají, vás aplikace vpustí na domovskou obrazovku. Zde vidíte novinky ze světa videostreamovacích služeb, Hollywoodu a celkově filmu. Můžete tady rovněž sledovat trailery a sledovat, jaké novinky přibily na vámi navolené videostreamovací služby. Pochopitelně zde narazíte rovněž na novinky v kinech, recenze, videorecenze a filmy, které si můžete prohlédnou v aplikaci Kinobox zcela zdarma. Takže se dá s mírnou nadsázkou říct, že i Kinobox se svým způsobem stává videostreamovací službou. O tom ale až později.

Na spodní liště můžete vidět kartu Filmy. V ní je možné poté na horní liště volit mezi kartami Novinky, Trendy, Kinem, Žebříčky a Filmy, které jsou zdarma. Dat a filmů je tady neskutečně mnoho. Proto kdejaký divák v každé výše zmíněné kartě ocení možnost filtrace. Divák může filtrovat obsah podle žánrů, ale také podle dabingu či titulků. Jakmile tak učiníte, vyjedou vám filmy, u nichž pak vidíte v pravém horním rohu hodnocení. V kartě seriály pak lze zhlédnout všemožné seriálové žebříčky. Též je ale zde možnost vlastního výběru. Jakmile tedy máte náladu skutečně na něco specifického, můžete volit mezi typem díla, dostupností online, zemí původu, rokem vydání a žánrem. Ve složce Můj Kinobox pak můžete ukládat oblíbené filmy a herce, na základě čehož vám bude ukazován obsah.

Na spodní liště rovněž narazíte na kartu Menu. Zde si užijí především ti, kteří rádi hltají informace. Lze si zde totiž například přečíst informace o osobnostech, prohlížet žebříčky a procházet články. Aplikace vás rovněž může upomínat notifikacemi. Jakmile je povolíte a přidáte si do watchlistu nebo oblíbených vámi navolený film, budete dostávat upozornění, pokud se titul objeví online anebo o něm vyjde aktualita. Pokud by to na vás bylo moc časté, v centru notifikací se dá vše jednoduše upravit tak, aby vám četnost notifikací vyhovovala. Podrobněji můžete vidět design v galerii pod odstavcem.

Umělá inteligence?

Zajímavostí je, že Kinobox kromě klasického hodnocení používá i své vlastní AI hodnocení u filmů, které teprve budou zveřejněny. Novinku Napoleon od známého režiséra Ridleyho Scotta odhaduje na 81 %. Kinobox AI vám tak dokáže napovědět, zda máte vyrazit do kina na něco úplně nového, nebo raději zvolit jiný film.

Kinobox coby videostreamovací služba

Jak uvádím výše, Kinobox se rovněž stal videostreamovací službou. Ačkoli základní stavební kameny aplikace leží jinde, na Kinoboxu naleznete stovky filmů, které si můžete pustit přímo v aplikaci. Pokud si ale myslíte, že zde budou k nalezení pouze filmy, které nikdo nezná, jste na omylu. V nabídce najdete např. Trainspotting, Kick-Ass, Želary, Atlas mraků, Fighter anebo Patersona. Jakmile tedy budete potřebovat zkrátit chvíli, aplikace vám pomůže.

Jakmile se tedy poohlížíte po aplikaci, díky níž budete ohledně filmů a seriálů vždy v obraze, neváhejte a stahujte. Kinobox obsahuje plnohodnotnou databázi všech filmů a seriálů. Rovněž si lze užít sledování nových trailerů, neboť ke všem jsou přidávány české titulky. Žádná novinka vám tedy nemůže uniknout.

Aplikaci Kinobox pro iOS můžete stáhnout zde