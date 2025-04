Nejlepší filmy na Netflixu, které byste měli přes Velikonoce pustit

Pokud si budete užívat velikonočního volna doma, možná vám tyto chvíle zpříjemní nějaký film na Netflixu. Pojďme se podívat, co byste mohli přes svátky zhlédnout.

Černý krab

Film Černý krab je švédský akční thriller zasazený do postapokalyptického světa zmítaného válkou. Během dlouhé a kruté zimy se šest vojáků vydává na tajnou misi napříč zamrzlým souostrovím a riskuje své životy, aby přepravili záhadný balíček, který by mohl ukončit válku. Nepůjde to ale samozřejmě bez problému.