Black Friday přináší obrovské slevy na produkty Oclean! Ušetřit můžete až 80 %

Komerční sdělení: Black Friday je jednou z nejdůležitějších slevových akcí v roce, kdy cena produktů klesá na naprosté minimum. Přesně to lze říct i o chytrých produktech značky Oclean, které vám dokážou znatelně zpříjemnit váš každodenní život. O těchto jedinečných kouscích jste si u nás už mohli několikrát přečíst. Aktuálně si vybrané produkty můžete pořídit až s 80% slevou a získat je tedy prakticky za pakatel. Pojďme si tedy posvítit na Black Friday slevy na Oclean, které byste rozhodně neměli přehlédnout.

Ultimátní sleva na zubní kartáčky

To úplně nejlepší na současné akci Black Friday je, že si můžete přijít na elektrické zubní kartáčky za naprostý zlomek jejich původní ceny. Má to ale menší háček. Celá akce trvá od 25. do 29. listopadu, kdy máte příležitost tyto slevy využít. Výrazná sleva na zmiňované kartáčky se totiž vztahuje na prvních 5 kusů prodaných v daném dni, přičemž ke každému resetu dochází v 9 hodin dopoledne místního času. Zkrátka a jednoduše, platí zde pořekadlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“

Tímto způsobem si můžete přijít na kartáčky jako Oclean F1 za pouhých 9,99 $, Oclean Z1 za 19,99 $ a Oclean X za 29,99 $. Jak už jsme ale uvedli výše, sleva se vztahuje pouze na prvních pět kusů prodaných v daném dni, respektive na 15 zubních kartáčků celkově.

Nabídku Black Friday na Oclean naleznete zde

Další úžasné slevy

U zmiňované limitované nabídky to každopádně ani zdaleka nekončí. Do akce totiž zamířila hned další úžasná pětice nabídek, která je k dostání až s 50% slevou, přičemž se ani nemusíte obtěžovat se zadáváním jakýchkoliv slevových kupónů. Jednoduše stačí vložit do košíku a máte hotovo. Pojďme si na ně tedy detailněji posvítit.

Oclean One + 4 nástavce

Díky Black Friday si můžete pořídit chytrý elektrický zubní kartáček Oclean One za zcela bezkonkurenční cenu a navíc k němu dostanete 4 hlavice zcela zdarma. Jedná se o jeden z nejlepších aktuálně dostupných kartáčků na trhu, který se nejen stará o prvotřídní čištění, ale nabízí i několik dodatečných funkcí, kdy vám například prostřednictvím umělé inteligence pomůže s dosažením maximální čistoty. Aby toho ale nebylo málo, tak vám k tomu výrobce přibalí ještě praktický držák, dentální nit a 2 další hlavice jako dárek. Namísto původních 79,99 $ vás tak produkt vyjde na úžasných 49,99 $.

Zubní kartáček Oclean One + 4 nástavce zakoupíte zde

Oclean Z1 + 4 nástavce

Dalším skvělým adeptem je zubní kartáček Oclean Z1. Ten dokáže potěšit hned několika režimy čištění a dalšími vychytávkami, které se postarají o co možná nejlepší dentální hygienu. Opět k němu získáte další 4 hlavice zcela zdarma, držák, zubní nit a dva další nástavce ve formě dárku. Tento kartáček díky zlevnění Black Friday vyjde na pouhých 35,99 $, kdežto před slevou stál 69,99 $.

Zubní kartáček Oclean Z1 + 4 nástavce zakoupíte zde

Oclean X Pro

Dalším skvělým kandidátem je zubní kartáček Oclean X Pro, který zaujme nejen svým designem, ale především i funkcemi. Dokáže se postarat o důkladné čištění a případně i upozornit, pokud byste některá místa vynechali. K dostání je navíc v hned čtyřech barevných provedení. Také i u pořízení tohoto zubního kartáčku získáte dentální nit zcela zdarma jako dárek. Co se jinak týče ceny, tak ta v případě tohoto produktu díky Black Friday klesá z původních 89,99 $ na pouhopouhých 59,99 $. Případně můžete ušetřit ještě více zakoupením balíčku s hned dvěma těmito zubními kartáčky, kdy namísto toho, abyste za ně dali 179,99 $ vás vyjde pouze na 119,98 $. Takováto sleva rozhodně stojí za to!

Zubní kartáček Oclean X Pro zakoupíte zde

Oclean W1

A nyní to nejlepší na konec – zubní sprcha Oclean W1. Tento produkt dokáže podstatně maximalizovat péči o ústní hygienu, kdy poctivě vyčistí i mezizubní prostory a obecně se postará o to, na co klasický kartáček zkrátka nestačí. Tento kousek se dokáže pyšnit elegantním designem a skvělou funkčností, kdy daná ústa skvěle vypláchne v hned několika režimech. Samozřejmostí je také až měsíční výdrž baterie, díky čemuž se nebudete muset často obtěžovat s otravným nabíjením. Zubní sprcha Oclean W1 běžně vyjde na 99,99 $, avšak v rámci současných slev vás vyjde na pouhých 69,99 $.

Zubní sprchu Oclean W1 zakoupíte zde