Proč se zobrazují zprávy o neoriginálních dílech a kdy je lepší volit autorizovaný servis

Neoriginální zásahy do iPhonů se Apple snaží co možná nejvíce redukovat, o čemž ostatně vypovídá hned několik softwarových úprav operačního systému iOS. Vše začalo vcelku nenápadně s příchodem iPhonu XS, potažmo 11, které po neoriginální výměně baterie začaly zobrazovat zprávu o neověřitelném původu. Tady Apple každopádně neskončil a celou situaci vzal takříkajíc do vlastních rukou.

Kdy se zobrazují zprávy

V dnešní době se s podobnými zprávami můžete setkat u hned několika oprav. Celý problém ale navíc působí vcelku otravně, čímž Apple motivuje své uživatele, aby raději vsadili na služby autorizovaných servisů. Zpráva, která se uživateli v Nastavení zobrazí, už totiž nikdy nezmizí. Například v případě zmiňované baterie systém informuje o neoriginálním dílu, u kterého nejsou k dispozici informace. Konkrétně je tak nefunkční funkce kondice baterie.

Následně se obdobná zpráva začala zobrazovat i v případě výměny displeje a ve verzi operačního systému iOS 14.4 došlo k přidání podobného upozornění i pro případ výměny fotoaparátu u iPhonu 12. Otravná zpráva se zobrazuje první 4 dny přímo na zamčené obrazovce a následně 15 dní přímo v Nastavení. Posléze informaci lze nalézt v Nastavení > Obecné > Informace.

Aktuálně vzbudil Apple silnou pozornost u (ne)možnosti výměny displeje současné vlajkové lodě iPhone 13. Technici totiž začali upozorňovat, že po samotné výměně obrazovky se Face ID stává zcela nefunkčním, což lze v domácích podmínkách vyřešit pouze složitým mikropájením. Jedná se však o nesmírně náročný proces, který zvládne jen minoritní část samozvaných opravářů. I přesto s sebou nese řadu rizik. Následně se ale situace změnila. Podle Applu se jedná o pouhou chybu a displej tedy bude možné normálně vyměnit – avšak stále se zobrazením zmiňované zprávy o použití neoriginálního dílu.

Následně je také vhodné upozornit, že moduly pro Face ID a Touch ID vám nedokáže vyměnit zkrátka nikdo – po samotné výměně jsou totiž nefunkční. Jelikož se jedná o bezpečnostní prvky telefonu, které jsou přímo spárovány s řídící deskou, tak není možné je tak snadno měnit. V takovém případě se jako jediná možnost nabízí návštěva autorizovaného servisu.

Proč se zprávy vůbec zobrazují?

Následně se pochopitelně nabízí otázka, proč se podobné zprávy vůbec zobrazují a jaké mají význam. Celé je to naštěstí poměrně jednoduché. Zařízení od Applu si s sebou obecně nesou určitou nálepku kvality a luxusu, o což gigant pochopitelně nechce přijít kvůli domácím či neautorizovaným opravám. Pouze v případě autorizovaných servisů lze totiž garantovat kvalitní provedení a použití originálních dílů.

Proč volit autorizovaný servis?

V případě oprav nejen iPhonů, ale také iPadů či Maců je samozřejmě nejlepší, když vaše zařízení vezmete do autorizovaného servisu. Jak jsme uvedli již výše, právě autorizovaný servis může být jedinou garancí kvality, kdy máte 100% jistotu, že o vaše zařízení bude patřičně postaráno a nedojde k použití neoriginálních dílů.

Častokrát se také říká, že jsou autorizované servisy o něco dražší, což může být pravda, ale taky nemusí. Do ceny je totiž nutné zahrnout celkové know-how samotných techniků, dostupné nástroje a náklady na originální díly. Jedničkou mezi autorizovanými servisy je Český Servis. Ten se vyznačuje profesionálním přístupem, rychlostí a jednoduchým předáním zařízení do rukou profesionálů. V takovém případě je nejoblíbenější možností takzvaný svoz, kdy si například poškozený iPhone vyzvedne kurýr zcela zdarma a ihned po opravě vám jej za poplatek doručí zpět.