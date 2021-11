Zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (15. 11. 2021 – 21. 11. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V RPG hře Blue Archive vás čeká napínavé dobrodružství při řešení záhadných incidentů, ale také 3D souboje s různými postavami v opravdu skvěle vykresleném prostředí a se skvělými efekty. Hře Blue Archive samozřejmě nechybí ani zajímavý, propracovaný příběh a celá řada různých bonusů.

Fotogalerie Blue Archive 1 Blue Archive 2 Blue Archive 3 Blue Archive 4 +2 Fotek Blue Archive 5 Vstoupit do galerie

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by asi vypadaly souboje s vašimi vlastními zbraněmi, které byste si sami mohli nakreslit a převést do 3D? Odpověď vám dá hra s názvem Draw Weapon 3D. V jednoduchém uživatelském rozhraní si zde nakreslíte celou řadu různých zbraní, se kterými se následně můžete pustit do soubojů. Dejte si ale pozor – materiál rozhodně není neomezený.

Fotogalerie Draw Weapon 3D 1 Draw Weapon 3D 2 Draw Weapon 3D 3 Draw Weapon 3D 4 +2 Fotek Draw Weapon 3D 5 Vstoupit do galerie

V aplikaci Second Life: Meditation, Sleep najdete celou řadu funkcí, které vám pomohou k lepšímu uvolnění, usínání, nebo třeba k prospěšné meditaci. Tato aplikace je v podstatně virtuálním koučem, který vás provede všemi zmíněnými praktikami, dokáže vás namotivovat, uklidnit i povzbudit, a s jehož pomocí můžete také zaznamenávat a sledovat vývoj a změny své nálady.

Fotogalerie Second Life Meditation 1 Second Life Meditation 2 Second Life Meditation 3 Second Life Meditation 4 +2 Fotek Second Life Meditation 5 Vstoupit do galerie

Hra s názvem Picture Cross Color v sobě kreativně kombinuje princip luštění a vytváření obrázků. Ná základě údajů u čtvercové sítě musíte uhodnout, která políčka zůstanou nevyplněná a která naopak vybarvíte. Výsledkem budou zajímavé barevné obrázky, které si můžete uložit.

Fotogalerie Picture Color Cross 1 Picture Color Cross 2 Picture Color Cross 3 Picture Color Cross 4 +2 Fotek Picture Color Cross 5 Vstoupit do galerie

V App Storu se objevilo také další pokračování populárního simulátoru Farmville. Tentokrát bude vaším úkolem postupně budovat prosperující zvířecí farmu, na které budete řádně pečovat o její obyvatele a starat se o to, aby řádně a utěšeně rostla. Ve hře vás tradičně čeká řada zajímavých úkolů a výzev, za jejichž splnění se dočkáte spousty výhodných bonusů.