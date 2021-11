iOS 15.2 přináší na iPhony 13 Pro vychytávku, která zpříjemní makrofocení

Jednou z nejzajímavějších novinek letošní generace iPhonů řady Pro je bezesporu podpora makro focení, díky které tak lze zachytit i obyčejné předměty denní potřeby z nových úhlů pohledu. Fotoaparát iPhonu 13 Pro je totiž schopen konkrétně zaostřovat předměty velmi blízko ultraširokoúhlého objektivu, z čehož vznikají opravdu nevšední snímky. Krátce po vydání telefonů tu však bylo jedno poměrně nepříjemné “ale” ve formě automatického a hlavně nedeaktivovatelného přepínání mezi objektivy ve snaze telefonu zaostřit z určité vzdálenosti daný předmět. Právě přepínání se však mohlo v určité vzdálenosti dostat de facto do nekonečné smyčky a tím vyřadit veškeré snahy o focení z provozu. Apple nicméně v první větší aktualizaci iOS 15 přidal do nastavení přepínač, kterým umožnil automatické přepínání deaktivovat, a nyní v iOS 15.2 pokračuje ve vylepšování tohoto systému.

iOS 15.1 přinesl přepínač konkrétně přímo do nastavení telefonu, což ve výsledku znamená to, že pokud chtěl uživatel automatické přepínání deaktivovat jen na chvíli, nezbylo mu nic jiného než vždy navštívit nastavení a přepínač přenastavit. Tuto relativně zdlouhavou cestu ale nyní Apple v iOS 15.2 mění. Vyplývá to alespoň z bety iOS 15.2, ve které se v aplikaci Fotoaparát objevila nová ikonka umožňující rychle (de)aktivovat přepínání pro makro režim a díky tomu tak s fotoaparátem pracovat o poznání snaze než je tomu nyní. Přepínač automatického makra ve Fotoaparátu se tak zařadí například mezi přepínač živých fotek, blesku, HDR a tak podobně. Rozhodně se tedy jedná o novinku, která potěší a která má své opodstatnění.