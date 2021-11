Satechi představilo parádní trojitou MagSafe nabíječku pro iPhony, AirPods a Apple Watch

Jste-li fanoušky japonského výrobce příslušenství Satechni, následující řádky vás jistojistě potěší. Satechni totiž před pár desítkami hodin představilo novou trojitou MagSafe nabíječku pro iPhony, AirPods a Apple Watch a to jak jinak než v klasickém minimalistickém designu, který je jeho produktům vlastní.

Zdroj: Satechi

Nabíječka nabízí dohromady výkon 15W s tím, že 7,5W zvládá MagSafe nabíjecí ploška, 2,5W magnetický dock pro Apple Watch a 5W pak plocha pro AirPods či AirPods Pro. Při její výrobě bylo vsazeno na ocel v kombinaci s hliníkem, díky čemuž působí nabíječka luxusním dojmem a neudělá tak ostudu prakticky nikde. Poměrně zajímavé je pak to, že nabíjecí magnetický dock pro Apple Watch je vypojitelný a lze jej tedy využívat i jako klasickou nabíječku připojitelnou k jakémukoliv USB-C portu. Jediné, na co je při pořizování potřeba myslet, je to, že je dále potřeba dokoupit 20W napájecí adaptér – ten totiž není součástí balení.

Co se týče ceny nabíječky, ta úplně nízká není – ostatně jako u prakticky všeho Satechi příslušenství. Výrobce si za ni totiž účtuje 119,99 dolarů, tedy asi 2760 Kč bez daně a dalších poplatků. Je ale potřeba brát v potaz to, že se jedná o – z hlediska materiálů – prémiový výrobek.

Produkty Satechi lze zakoupit například zde