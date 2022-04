Recenze Satechi Eco Leather DeskMate: Příjemná podložka pod vaši klávesnici, myš či trackpad

Není tomu tak dlouho, co jsem začal při vybavování svého nového pracovního stolu shánět ideální podložku pod Magic Keyboard a Trackpad. Po několikadenním hledání jsem se nakonec rozhodl pro pořízení Satechi Eco Leather DeskMate a jelikož tuto podložku používám již pěkných pár měsíců na denní bázi, nadešel čas vás s ní alespoň v krátkosti seznámit. Věřím totiž, že podobný vkus a potřeby jako já pár z vás určitě momentálně má a možná tedy tentýž “problém” řeší.

Rozměry a materiál

Jak již název podložky napovídá, Satechi zvolilo pro výrobu umělou kůži, díky čemuž s ní tak nebude mít snad nikdo jakýkoliv etický problém. Přiznám se, že jsem zprvu pokukoval spíš po podložkách z kůže pravé, ale když jsem viděl jejich ceny, tak nějak mě přešla chuť – tím spíš, když umělá kůže využívaná zde je vzhledově pravé kůži velmi blízká. Zajímají-li vás rozměry, ty jsou 58 x 31 x 0,5 cm, díky čemuž se tak na podložku vejde bez problému jak klávesnice, tak myš, potažmo trackpad. Co se týče dalších vlastností podložky, naleznete na ní v pravém spodním rohu vyražené logo výrobce a po celém jejím obvodu pak obšití v barvě umělé kůže. Kromě černé, pro kterou jsem se rozhodl já, lze zakoupit Eco Leather DeskMate ještě v hnědé a tmavě modré, kdy obě barvy jsou velmi blízké těm, které využívá pro své příslušenství i samotný Apple. Ostatně, Satechi je proslulé tím, že se právě na výrobu doplňků pro Apple produkty zaměřuje, takže nasazení stejných odstínů zde absolutně nepřekvapí. Cena černé a modré podložky je 990 Kč, za hnědou pak zaplatíte o 200 Kč více – tedy 1190 Kč.

Osobní zkušenost

Ačkoliv je na trhu obrovské množství podložek tohoto typu, zcela otevřeně řečeno jich mým požadavkům na minimalistický design, materiál a rozměry vyhovovalo pramálo. S trochou nadsázky by se dokonce dalo říci, že právě Satechi byla jediná smysluplná volba a já na ni tedy vsadil. S odstupem několika měsíců ale mohu s klidným svědomím říci, že volba to byla správná. Na podložce mám položenou konkrétně Magic Keyboard bez numerické části spolu s Magic Trackpadem, takže z hlediska rozměrů periferií nejsem na úplné hraně. Nicméně prostoru kolem nich je ještě dost, takže si jsem jistý tím, že budete-li chtít na podložce mít i Magic Keyboard s numerikou, potažmo jste zvyklí na výraznou manipulaci s Magic Mouse či jinou myškou, nebudete mít rozměrově problém. Ten se pak samozřejmě nedostaví ani z hlediska citlivosti – při testování myši na podložce se nic nezasekává a pohyb kurzoru na monitoru je tak naprosto plynulý.

Ptáte-li se, proč jsem se pro podložku vlastně rozhodl, pak je to proto, že když jsem měl klávesnici a trackpad položený přímo na stole, nepracovalo se mi na nich úplně příjemně, jelikož stůl jednak trochu studil do zápěstí a jednak byl poměrně tvrdý. Trochu mě navíc štvalo to, že jsem o něj čas od času ťuknul cvočkem u řemínku Apple Watch či sponou na náramku, který nosím neustále. A právě tyto neduhy po jejím pořízení bezezbytku zmizely, díky čemuž se mi nyní pracuje zase o něco lépe. Je tu však jedna věc, která mě minimálně ze začátku trochu štvala. Řeč je konkrétně o relativně ostrých hranách, které člověk minimálně do doby, než si na ně zvykne, trochu cítí. Je to škoda, přitom stačilo jen drobné zabroušení a podložka mohla být zase o píď lepší. Nejedná se však naštěstí o nic, co by vyloženě člověka od koupě odrazovalo či ho snad přimělo podložku vrátit.

Resumé

Jak tedy Satechi Eco Leather DeskMate po pár měsících používání zhodnotit? Zcela upřímně, jsem s ní opravdu spokojený a klidně bych si ji koupil znovu. Z hlediska designu jí nemám co vytknout a z hlediska využitelnosti až na trochu ostřejší hrany také ne. Hodnotit odolnost je sice zatím zřejmě předčasné, nicméně na to, že na ní mám ruce položené již od začátku letoška, na ní není ani jedna stopa používání ve formě škrábance či čehokoliv podobného. Pokud tedy přemýšlíte nad pořízením skutečně dobré podložky pod své periferie a vystačíte si rozměrově s touto, jsem si jist, že budete spokojeni. Jen ta cena by mohla být za kus něčeho podobného nižší, ale za značku se holt platí.

Podložku Satechi můžete zakoupit zde