Recenze Satechi OntheGo Keyboard: Přenosná klávesnice, se kterou zvládnete práci na iPadu, Macu či iPhonu

Když člověk pracuje střídavě na MacBooku, iPadu a občas i na iPhonu, velmi rychle zjistí, že přenosná klávesnice může být buď kompromisem, nebo naopak překvapivě plnohodnotným pracovním nástrojem. Právě do druhé kategorie se snaží mířiti Satechi se svou OntheGo Bluetooth klávesnicí se stojánkem, kterou jsem měl možnost nějakou dobu používat, a kterou si po této době nemůžu vynachválit. Jedná se totiž de facto o plnohodnotnou kopii Apple Magic Keyboard.
Do pracovny mi přistála tato klávesnice konkrétně v pískové variantě, která naživo působí možná ještě o něco elegantněji než klasická černá a velmi dobře ladí s Apple zařízeními. Hlavní kouzlo OntheGo klávesnice pak spočívá v tom, že je navržená pro práci na cestách, ale nepůsobí jako nouzové řešení, které vytáhnete jen ve chvíli, kdy nemáte nic lepšího po ruce. Klávesnice podporuje připojení až ke třem zařízením současně přes Bluetooth 5.1 a přepínání mezi nimi je otázkou okamžiku.
Fotogalerie
V praxi tak není problém psát chvíli na Macu, pak se jedním stiskem klávesy přesunout na iPad a nakonec třeba rychle odpovědět na zprávu na iPhonu. Vše funguje spolehlivě, bez výpadků a bez nutnosti znovu zařízení párovat. Kompatibilita s iOS, iPadOS, macOS, Androidem i ChromeOS z ní dělá univerzální nástroj, který se nezamyká do jednoho ekosystému, což ocení hlavně ti, kteří během dne pracují na více platformách. Já jsem sice zarytý Applista, nicméně když mi sem tam dorazí na vyzkoušení zařízení „z jiného světa“, což se mi stalo i nedávno v případě androidího tabletu, byly možnosti připojení této klávesnice opravdu příjemné.
Velkým benefitem je integrovaný stojánek, který je pevnou součástí konstrukce a nepůsobí jako dodatečný doplněk, který by byl jen do počtu. Úhel lze nastavit v poměrně širokém rozsahu zhruba od 30 do 150 stupňů, takže si snadno najdete polohu, která vám vyhovuje jak při delším psaní, tak třeba při čtení nebo sledování obsahu. Klávesnice bez problémů udrží telefon i tablet až do velikosti 13“ a po celou dobu působí stabilně a jistě, bez nepříjemného viklání nebo pocitu, že by zařízení ze stojánku mohlo kdykoliv sklouznout.
Mimochodem, právě univerzálnost tohoto produktu je za mě i jednou z hlavních zbraní. Umožňuje vám totiž jednak střídat různá zařízení, ale hlavně skákat jedné velikosti iPadu na druhou bez nutnosti koupit novou klávesnici. Jinými slovy, pokud se po nějaké chvíli rozhodnete prodat svůj starý 11“ iPad a přejít na 13“, tato klávesnice vás v tom absolutně nebude omezovat.
Co se týče samotného psaní, Satechi sází na nízkoprofilové klávesy, které jsou tiché, ale zároveň dostatečně jisté. Stisk je plynulý a přesný, takže i delší psaní článků, poznámek nebo e-mailů není utrpením a klávesnice vás zbytečně neunavuje. Rozložení je americké, což je dobré mít na paměti, ale pokud jste na tento typ klávesnice zvyklí, adaptace je velmi rychlá. Samozřejmě navíc platí, že si můžete klávesnici přenastavit na českou s tím, že vás pak bude limitovat jen to, co je na ní napsané, nikoliv co vykoná po zmáčknutí tlačítka.
Fotogalerie #2
Kdybych pak měl srovnat klávesnici Satechi s Apple Magic Keyboard a to jak ve fyzické (samostatné) verzi, tak ve verzi v MacBooku Air, řekl bych, že je trochu „tvrdší“ z hlediska stisku jednotlivých kláves. Jejich odpor je nicméně v porovnání s klávesnicemi od Applu jen opravdu mírně vyšší, takže si na něj zvyknete opravdu rychle. Mě osobně pak tento fakt absolutně při psaní neomezoval a po chvilce jsem si byl na této klávesnici jistý stejně jako si jsem jistý na Magic Keyboard. Vždyť i tato recenze na Satechi OntheGo vznikla, což je samo o sobě fajn vizitka – tím spíš, když řeknu, že se mi psala opravdu dobře a s chutí.
Potěší ale také výdrž baterie. Vestavěná baterie s kapacitou 360 mAh sice na papíře nepůsobí nijak ohromně, ale v praxi klávesnice vydrží velmi dlouho. Výrobce uvádí až čtyři měsíce v pohotovostním režimu, což sice nemůžu posoudit, nicméně vzhledem k tomu, že klávesnici chybí podsvícení, měla by být její výdrž opravdu dobrá. Co se týče nabíjení, to probíhá přes USB-C, kabel je součástí balení a plné dobití zabere zhruba dvě a půl hodiny, což je v této kategorii naprosto v pořádku a nijak to neomezuje každodenní používání.
Resumé
Satechi OntheGo Bluetooth klávesnice tak ve výsledku působí jako promyšlený pracovní nástroj pro všechny, kteří často střídají zařízení a chtějí mít jednu klávesnici, na kterou se mohou spolehnout nejen občas, ale klidně i každý den. Nejde o nejlevnější přenosnou klávesnici na trhu, ale pokud hledáte elegantní, funkční a dobře zpracované řešení, které vás nebude nutit dělat kompromisy v ergonomii ani komfortu psaní, OntheGo dává velmi dobrý smysl. Je to totiž prémiovka, která funguje zatraceně dobře.