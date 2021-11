Dočkáme se již brzy dalšího Apple produktu pro monitorování zdraví?

Apple se již dlouhé roky netají tím, že svou budoucnost vidí částečně i v monitoringu zdraví svých uživatelů. To je totiž pro každého na planetě velmi důležité a Apple chce proto v jeho sledování a v ideálním případě i zlepšování pomáhat. A jak se zdá, v brzké době do toho chce “začít šlapat” ještě více.

Portálu MacRumors se podařilo zjistit, že minimálně přes LinkedIn (tedy “pracovní sociální síť”) vyvěsil za poslední rok Apple v oblastech týkajících se zdraví o 220 % více pracovních pozic než tomu bylo o rok dříve. Je tedy naprosto jasné, že zájem o tento segment u něj roste a to opravdu výrazně. A jelikož jsme se letos nedočkali žádných revolučních novinek souvisejících se zdravím uživatelů, je vysoce pravděpodobné, že nábor nových tváří pro zdravotní projekty bude chtít Apple přetavit ve uspokojivé výsledky v letech následujících a to pravděpodobně v poměrně velkém stylu.

Fotogalerie Apple Watch 7 8 Apple Watch 7 7 Apple Watch 7 6 Apple Watch 7 5 +4 Fotek Apple Watch 7 4 Apple Watch 7 3 Apple Watch 7 2 Vstoupit do galerie

Ačkoliv Apple samozřejmě detaily o tom, co vše by v souvislosti se zdravím uživatelů rád vytvořil, nikdy neprozradil, s ohledem na extrémní množství úniků informací a patentových přihlášek z předešlých měsíců a let v tom má svět prakticky jasno. Počítat můžeme například s výrazným zlepšením Apple Watch, které by se měly naučit například měřit tlak, tělesnou teplotu či monitorovat hladinu cukru v krvi. U AirPods se zase počítá se senzory, které budou schopny snímat tepovou frekvenci a taktéž teplotu, přičemž tyto data budou “dotvářet” data získaná pomocí Apple Watch pro ještě přesnější obrázek o zdraví uživatelů. V dlouhodobém horizontu se navíc šušká o různých speciálních vychytávkách pro zdraví v čele s bederními pásy spárovatelnými s Apple Watch a tak podobně. A s přílivem nových zaměstnanců je velmi pravděpodobné, že je rozmach zdravotních funkcí u Applu již za dveřmi.

Apple Watch vhodné pro sledování zdraví seženete zde