První iPhone s USB-C se prodal za neuvěřitelnou částku

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás informovali o tom, že je díky šikovnému robotickému inženýrovi na světě první iPhone s plně funkčním USB-C. A jelikož se jej po pár dnech rozhodl dát jeho tvůrce do internetové aukce, celý svět napjatě sledoval, kam až se jeho cena vyšplhá, což nyní již nyní díky konci prodeje víme.

Aukce, která probíhala na portálu eBay přinesla celou řadu zajímavých nabídek, byť byly nakonec ty nejzajímavější atakující 99 000 dolarů bohužel staženy. Telefon se tak nakonec prodal “jen” za 86 001 dolarů, tedy téměř 2 000 000 korun, což je vzhledem k tomu, že disponuje “jen” upraveným portem naprosto neuvěřitelné. Celé částce dodává na absurdnosti také fakt, že tvůrce telefonu zveřejnil již na YouTube kompletní návod, jak tuto operaci provést, takže dal de facto do rukou šikulům možnost dělat stejné kousky a tedy pošlapat originalitu jeho projektu.

O možném nasazení USB-C na iPhony se šušká v posledních letech čím dál intenzivněji a to i kvůli krokům Applu ve formě nasazování tohoto typu konektoru na další a další zařízení. Apple se však podle dostupných informací jeho přijetí na iPhony srdnatě brání a raději je zbaví portů úplně, než aby u nich přijal USB-C. Vše však ukáže ve výsledku až čas – přeci jen, pokud by jeho bezdrátová vize nebyla v brzké době proveditelná, nezbylo by mu nic než na USB-C nakonec přeci jen přejít.