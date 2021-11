Co dělat na dovolené, abysteste využili svůj iPhone a další hračky? Nahrávky zvuků, timelapse nebo třeba wallpapers

Dovolená pro mě nikdy nebyla jen o válení se na pláži a i když posledních pár let máme možnost trávit na ní většinu léta, snažíme se kombinovat hory, města a pláže tak, aby nás ani jedno z toho nenudilo. Často nás tak cesta zavede od Zell am See přes Sistianu, Miláno, až do Chamonix nebo například Cannes a Monaca. Ať už vyrazíte kamkoli, napadlo mě pár věcí, které dělám na dovolené já, abych si z ní dovezl i něco jiného, než jen magnetku nebo nálepku na boční sklo auta z nějakého vehlasného průsmyku. Třeba vás něco z toho zaujme a začnete si z dovolené vozit něco podobného jako já.

Nahrajte zvuky moře, bouřky nebo třeba lesa

Když jsme s Jirkou začali dělat podcasty, začal jsem si vozit na dovolenou i svůj mikrofon RODE Wireless II, na který nahráváme a napadlo mě jej v noci dát na pláž a nechat jej nahrávat osm hodin v kuse. Díky kapacitě jak paměti, tak baterie si s tím mikrofon hravě poradil a zvuk moře stojí za to. Můžete jej dát na YouTube jako relaxační zvuk nebo si jej sami pouštět například před usnutím. To stejné jsem nahrál i když byla v přístavu bouřka nebo když jsme byli na podzim v Tyrolsku a v lese foukal jemný vánek a padalo listí. Vyzkoušejte si tedy z dovolené dovézt její zvuky.

Natočte Timelapse video

Funkce, kterou prakticky u svého iPhonu používám jen v momentě, kdy jsem na nějakém zajímavém místě. Zkuste si ráno přivstat a natočit třeba východ slunce nad horami, tak jak jsem to udělal na následujícím videu, kde se pomalu probouzí Meráno k životu. Nebo využíjte naopak západ slunce, případně ruch v nějakém přístavu. Zkrátka něco, co nevidíte den co den z okna vašeho bytu nebo domu. Takové záběry pak působí skutečně zajímavě a budou se líbit nejen vám.

Udělejte si pár záběrů s dronem

Dron je hračka, kterou jsem si sice pořídil až v letošním roce, ale svůj DJI Air 2s už od té chvíle beru kamkoli, kam vyrážím. Záběry, které umí dron pořídit i s nezkušeným pilotem totiž doslova vyráží dech a navíc vás bude bavit nejen samotný výsledek, ale i to, jak budete krajinu natáčet a budete s dronem nalétávat tak, abyste měli co nejlepší záběry. Ostatně, podívejte se níže na video, které jsem pořídil po pár hodinách létání ve Švýcarsku. Abyste při létání dodrželi vše, co je nutné a zjistili, kde vůbec létat v dané zemi smíte a za jakých podmínek, podívejte se na náš článek: Létání s dronem v zahraničí: na co si dát pozor a jak zjistit, kde můžete létat.

Nafoťte pozadí plochy, které potěší vás i ostatní

Pokud milujete focení, pak zkuste místo momentek nafotit také něco, co budou mít možnost vaši kamarádi použít jako tapety pro jejich iPhony, iPady nebo Macy. Zkuste se podívat, jaká pozadí nabízí Apple a inspirovat se tím, co nabízí oni. Pozadí, která jsem nafotil na Mont Blancu na iPhone 12 Pro si můžete stáhnout zdarma přímo zde. Jejich ukázku pak najdete v následující galerii.