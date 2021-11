Recenze Airpods 3. generace: Vše, co vám vadilo Apple opravil a přidal mnohem lepší zvuk

Když před dlouhými pěti lety představil Apple své první AirPods, nikdy by mě nenapadlo, že se z obyčejných sluchátek může stát můj nejoblíbenější a zároveň nejpoužívanější produkt. Oblíbil jsem si je natolik, že i v autě, kde mám množství mikrofonů a prvotřídní odhlučnění, vždy telefonuji přes AirPods. Večer s nimi usínám při poslouchání podcastů a při venčení psa mi nemrznou ruce, protože zatímco mám mobil v kapse, sluchátko v uších. Skutečně si dnes již život bez AirPods nedovedu představit a musím uznat, že pokud Apple mění alespoň čas od času svět, tak v případě této malé vychytávky ten můj rozhodně změnil. Dnes tu máme třetí, nedávno uvedenou generaci těchto sluchátek a jsem zvědavý stejně jako vy, co nového ve skutečnosti přinášejí. Pojďme se na to mrknout společně.

První, čeho si všimnete na první pohled, je zcela nový design, který mnohem víc připomíná design AirPods Pro a to nejen u samotných sluchátek, ale zejména u jejich krabičky. Ta je nově podlouhlá, opět plastová a nabízí jednu diodu v přední části, pomocí které vidíte, zda se sluchátka nabíjí nebo jsou již zcela nabitá. Nechybí ani Lighning port pro nabíjení, a to i přesto, že jiná než bezdrátově nabíjecí verze sluchátek již u třetí generace není k dispozici. Sluchátka, respektive jejich krabičku, tedy můžete nabíjet bezdrátově, a to jak pomocí nabíječek se standardem Qi, tak i pomocí MagSafe nabíječky, ke které se přilepí snad ještě pevněji než samotný iPhone. Co mě však trochu mrzí je fakt, že i když je zpracování sluchátek a krabičky opět na velmi vysoké úrovni, troufám si s čistým svědomím říct, že předchozí generace byla zpracována ještě o kousek lépe. Samotný pant a to, jak k sobě obě části krabičky přilnou zkrátka není to, na co jsem u Applu za poslední roky zvyklý.

Design samotných sluchátek se oproti předchozím generacím změnil téměř o 100 %. Zhruba o třetinu kratší nožička končí výrazně větší hlavičkou, kterou si zasunete do ucha. Mě osobně sedí třetí generace v uších lépe než předchozí, ovšem ani u té jsem neměl žádný problém. Setkal jsem se však i s tím, že lidem, kterým naopak seděla předchozí generace již nesedí příliš dobře ta nová, tedy třetí generace. Za mě je design pohodlnější, a i vzhledem k váze, kdy jednotlivá sluchátka téměř necítíte ve dlani, jsou to nejpohodlnější sluchátka, jaká jsem kdy měl v uších. I když si je dáte v zimě pod čepici, volající vás stále skvěle slyší a vy necítíte žádný nepříjemný tlak. Za pohodlí, váhu a design za mě tedy rozhodně palec nahoru.

To stejné pak platí i o výdrži baterie, kdy Apple dokázal nabídnout až 6 hodin poslechu na jedno nabití, případně 5 hodin při poslechu s prostorovým zvukem. Pokud chcete volat, můžete až 4 hodiny v kuse a nabít můžete sluchátka až na 30 hodin, a to přímo z nabíjecího pouzdra. Pokud tak vyrazíte na víkend do přírody a při túrách chcete poslouchat podcasty nebo hudbu, nemusíte s sebou tahat powerbanku, protože sluchátka vydrží mnohem déle než váš iPhone. Během dne, i kdybyste pracovali v call centru, tak je zkrátka nemáte šanci vybít, protože stačí vložit sluchátka na pět minut do obalu a můžete další hodinu telefonovat.

V momentě, kdy se AirPods 3 představily, se mnoho lidí logicky ptalo, proč by si měli koupit zrovna třetí generaci AirPods, když za velmi podobnou cenu dokážou sehnat prakticky kdekoli AirPods Pro. Odpověď je jednoduchá, AirPods Pro za cenu klasických AirPods již neseženete a Apple začal ceny u prodejců hlídat právě proto, aby na sobě navzájem nekanibalizovaly. I kdyby tomu tak nebylo, já sám jsem člověk, který verzi Pro testoval a musím říct, že mě osobně zkrátka příliš nesedla a vždy bych raději sáhl po klasické verzi.

S novým designem přichází také nová možnost ovládání. Obě sluchátka mají aktivní ovládač přímo v nožičce a ten funguje podobně jako haptická odezva například v novějších vozech. Pokud je možnost provedení nějaké akce, pak lze nožičku zmáčknout, pokud není, pak nožičku zkrátka nezmáčknete. Chybí však jakákoli možnost nastavit, co zmáčknutím uděláte, a tak si to zkrátka musíte zjistit sami. Samozřejmě můžete stiskem přijmout hovor nebo jej dvojitým stiskem nožičky položit. U přehrávačů včetně například YouTube aplikace můžete pauznout/spustit přehrávání, a to jedním klikem nebo dvojklikem posunout na další skladbu/video. Bohužel však Apple vyměnil ovládání, a tak haptická nožička nahrazuje možnost poklepu, které zde již vůbec nejsou k dispozici. Pokud jste tak jako já brali hovor poklepáním na ucho a pokládali jste jej stejným stylem, nyní máte smůlu, a i v rukavicích uprostřed svahu budete muset zmáčknout titěrnou nožičku sluchátka. Je velká škoda, že nezůstala i možnost poklepu a jedná se za mě osobně o něco, co mě opravdu mrzí, protože jsem tuto funkci používal denně.

Ještě než se pustíte do samotného poslechu, nejprve si kromě designu stejně jako já všimnete i pár dalších vylepšení. Jedná se sice o drobnosti, ovšem o drobnosti, které mě u předchozí generace opravdu rozčilovaly. Třetí generace AirPods umí konečně detekovat vložení do ucha i v situaci, kdy ležíte a zasunete je do uší, tedy i v případě, že se nacházíte v horizontální poloze. Předchozí AirPods to uměly pouze tehdy, když jste stáli nebo seděli, a tak když jste chtěli poslouchat v posteli, což já dělám téměř každý večer, museli jste si sluchátka dát do uší dřív než jste si lehli, v opačném případě jste museli opět vstát. Další novinkou je opravdu razantní vylepšení detekce vložení a vytáhnutí sluchátek z uší. Není zde ani desetina zpoždění a sluchátka okamžitě detekují, zda se nachází v uších. Je mi jasné, že někomu to fungovalo skvěle i u druhé nebo první generace, ovšem mě osobně se objevovalo zpoždění a občas sluchátka ucho nedetekovala vůbec, to nyní nehrozí a vše je opravdu extrémně rychlé a přesné. Stejně tak se vám automaticky přepíná zvuk podle toho, zda zrovna sledujete obraz na Macu nebo na iPhone a i když tato funkce taktéž byla dostupná již dříve, nyní funguje na 100 %. Pokud vám tedy podobné drobnosti vadily, nyní už nemusí vše, co dříve fungovalo na 80 %, nyní funguje na 120 %.

Tím nejdůležitějším u každých sluchátek je zvuk. Musím však hned na úvod říct, že já nevnímám AirPods jako produkt, který by měl konkurovat sluchátkům za stejnou cenu, která mají kabel, gumové nástavce do uší a nemají ani jeden mikrofon a celá jejich cena se odvíjí jen od toho, jak hrají. AirPods jsou zkrátka produkt, který vám má usnadnit život, má vám posloužit při volání, při poslouchání podcastů, sledování filmů někde na cestách a samozřejmě, že se v tom výčtu najde i hudba. Rozhodně bych ji ale neřadil na první místo toho, za co u AirPods platíte. Platíte zkrátka za to, co umí a jak fungují. I když tentokrát hrají na poměry všech tří generací AirPods opravdu skvěle a zvuk se velmi blíží tomu, co předvádí AirPods Pro. Samozřejmě nečekejte něco, co umí jen AirPods Max, ale opravdu je znát, že Apple na reprodukci zapracoval a zvuk je na o hodně vyšší úrovni, než tomu bylo u předchozích dvou generací.

Jakmile si vložíte sluchátka do uší, zjistíte, že těsní mnohem lépe než druhá nebo první generace. Samozřejmě to není stejné jako u AirPods Pro, ale je to tak někde na půl cesty mezi druhou generací a Pro verzí. Při poslechu pak zjistíte, že díky lepší těsnosti sluchátek v uších, nabízí mnohem více basové složky a basy jsou skutečně slyšet. Musím říct, že já jsem asi výjimka, a i když poslouchám převážně rap, tak basy moc nevyhledávám a tak jsou pro mě basy v třetí generaci AirPods v podstatě tím nejvýraznějším překvapením, na které jsem si nějakou chvíli zvykal. Změna je však patrná ve všech složkách zvuku od již zmíněných basů, přes hloubky, středy a výšky. Zvuk je mnohem dynamičtější, více vás baví a dokáže vás mnohem víc pohltit. V uších už nemáte nějaká chrastítka, ale skutečná sluchátka, která opravdu dokážou zaujmout svým zvukem. Navíc vás dostatečně izolují od vnějšího světa a pro mě osobně je to maximum, které jsem ochotný, co se izolování týká, snášet. AirPods Pro nemám právě proto, protože mi vadí, jak moc dokážou odhlučnit okolí a režim propustnosti mi příliš nevyhovuje.

I když zvuk při přehrávání hudby je opravdu velmi dobrý a mezigeneračně je zcela někde jinde než u dvojek, pak největší rozdíl poznáte při sledování filmů nebo videí. Stačí už i hloupé Reels na Instagramu a vy okamžitě slyšíte zvuky, které jste dřív neslyšeli. I když nemáte zrovna nahrávku s prostorovým zvukem, je zvuk mnohem prostorovější, a to opravdu u každé jedné nahrávky, na kterou narazíte. Sledování videí a poslouchání podcastů je nyní opravdu skvělé a mám pocit, že jsou právě pro to sluchátka stvořena. Prostorový zvuk je pak něco, co vás prostě bude bavit a budete otáčet hlavu okolo iPhonu jen proto, abyste vyzkoušeli, jak to vlastně funguje. Za mě opět záležitost, která sice není novinka, ale neuměl jsem si představit, že ji Apple nabídne i u klasických AirPods a rozhodně jsem s touto funkcí spokojen.

Zvuk se opravdu těžko popisuje, ovšem pokud vám vyhovovalo, jak hrají předchozí generace, budete ze třetí generace udiveni a extrémně mile překvapeni. Pokud vám vadí stejně jako mě AirPods Pro kvůli konstrukci, pak vás bude těšit, že nyní až o tak výrazně lepší zvuk nepřicházíte ani když si koupíte třetí generaci klasických AirPods. Je však důležité si uvědomit, že se nejedná o sluchátka, která si dáte do uší večer, když si pustíte Pink Floyd v Apple Lossless a nalijete si sklenku něčeho dobrého. Jsou to sluchátka na běhání po venku, na poslech podcastů a samozřejmě i hudby, ale v době, kdy má být hudba jen doplněk při tom, co právě děláte, ne v situaci, kdy je hudba středobodem toho, čemu se právě věnujete.

AirPods třetí generace přináší vylepšení všeho, co mě a troufám si říct, že většině lidem vadilo na předchozích dvou generacích. Jednalo se sice o drobnosti, ovšem právě ty kazily celkový dojem z pro mě jinak naprosto perfektního produktu. Zvuk se nyní dostal na zcela jinou úroveň a i když AirPods stále považuji za sluchátka na hovory, poslouchání podcastů nebo videí na YouTube, tak si s nimi konečně umím představit strávit nějaký ten čas i při poslechu hudby. Samozřejmě, že když budu chtít opravdu poslouchat hudbu, tak sáhnu po AirPods Max nebo si raději pustím zvuk z reproduktorů, ovšem na cestách, kam zrovna neberete nic lepšího než AirPods, budete příjemně překvapeni.

