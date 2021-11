Pohrajte si s časem u nočních fotografií, rozdíl vám vyrazí dech

Definice toho, co dělá takzvaný noční režim v praxi je velmi jednoduchá. Pokud aktivujete noční režim, pak zůstane závěrka objektivu otevřena delší dobu, díky čemuž pojme snímač více světla. Čím delší dobu zůstane závěrka otevřena, tím více světla snímač pohltí. Má to však jedno velké a dost zásadní ale. Po celou dobu, kdy je závěrka otevřena, nesmíte s fotoaparátem hýbat, proto při extrémně dlouhých expozičních časech, které jsou u iPhone možné maximálně po dobu třicet vteřin, vždy využívejte nějakou možnost telefon o něco zapřít, případně používejte stativ. Jakmile totiž s iPhonem během doby, kdy je závěrka otevřená pohnete, je fotka rozmazaná a můžete fotit znovu.

Ideální je použít stativ. Pokud jej nemáte, snažte se o něco telefon opřít, případně opřít jak telefon, tak i sebe. Pokud už skutečně nemáte žádnou možnost, foťte takzvaně od prsou. To znamná, že pokrčítu ruce v loktech tak, abyste si lokty zapřely o tělo a telefon měli zhruba na úrovni prsou a poté foťte. Čím méně pohybu uděláte a počítejte, že zde se hraje na milimetry, tím ostřejší fotografie bude. Čím delší čas otevřené závěrky, tím déle musíte vydržet bez pohybu a věřte, že udržet expoziční čas deset vteřin v ruce není žádná legrace. Pokud to tedy s focením v noci myslíte vážně, zkuste mrknout po nějakém tom stativu pro mobilní telefony, určitě najdete něco, co vám bude vyhovovat.

koliba v noci koliba

Důležité při nočním focení je nespoléhat se na to, jaký čas vám nastaví sám iPhone. Ten totiž, jak vím z vlastní zkušenosti, v drtivé většině nastaví tři vteřiny, protože to je hodnota, kterou ještě dokážete bez problémů udržet v ruce a vznikne tak i bez stativu poměrně pěkná fotka. Rozdíl mezi třemi, pěti nebo deseti vteřinami je přitom celkem zásadní a to se vůbec nebavím o třiceti vteřinách. Na fotografii jeřábu můžete vidět tmavou fotografii s časem 1/17 focenou bez nočního režimu a světlejší fotografii s časem 1/2.

U dvojice fotografií nočního Merána pak vidíte u tmavé fotografie čas pouhých tří vteřin, který nastavil sám iPhone a poté na světlejší fotografii čas deset vteřin, který jsem si nastavil ručně. Zkuste si tedy s časem fotografie skutečně pohrát, protože rozdíly, které znamenají mnohdy i jedna nebo dvě vteřiny, jsou ve výsledku značné a fotografie vypadá zcela jinak. Důležité je však pamatovat na to, abyste během celého procesu focení s telefonem nehýbali. S časem expozice si můžete pohrát i při focení denních fotografií, tomu se více věnujeme v článku: Pohrajte si s časem expozice u iPhone a vykouzlete zajímavé fotky. Opět přimínám, že článek není určen pro lidi, kteří se ve focení vyznají, ale jeho primárním cílem je ukázat něco, co pro běžného uživatele může být novinka a zpříjemnit mu tak focení pomocí iPhonu.