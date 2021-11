Na světě je první batoh s podporou funkce Najít

Jste zapomnětliví a to dokonce tak, že nemáte problém někde zapomenout i svůj batoh? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Výrobce příslušenství pro elektroniku Targus totiž odhalil zbrusu nový produkt ve formě batohu Cypress Hero EcoSmart, který riziko svého potenciálního napomenutí sníží na naprosté minimum. Disponuje totiž podporou funkce Najít a to se vším všudy.

Batoh je podle informací od výrobce vybaven malým sledovacím modulem, který umožňuje jeho připojení právě k síti Najít a její plnohodnotné využívání například ve formě odesílání své polohy přes “cizí” Bluetooth okolních iPhonů, iPadů či Maců. Extrémně zajímavé je pak to, že výrobce počítá i s podporou místního hledání, díky kterému tak bude batoh možné dohledat s přesností na centimetry, byť jen pomocí zařízení s čipem U1. Batoh bude tedy de facto fungovat stejně jako AirTag, což je rozhodně zajímavé, a přestože bude určitě dražší než on, z hlediska funkčnosti je pro technologické nadšence rozhodně zajímavý.

Co se týče dalších informací o batohu, dle slov výrobce by se do něj měl bez problému vejít 16” MacBook Pro spolu s příslušenstvím a dalšími osobními věcmi. Poměrně zajímavé je pak to, že při jeho výrobě je kladem velký důraz na ekologii, jelikož je při ní využit recyklovaný materiál ekvivalentní ke 26 pet lahvím na vodu. Co se pak týče dostupnosti novinky, ta je v plánu na jaro 2022, byť zatím za neznámou cenu. Tu nicméně výrobce odhalí už na CES 2022, které proběhne na začátku ledna. Na tom se dokonce i dočká ocenění za svou inovativnost.