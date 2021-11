Twelve South představilo zřejmě nejnetradičnější „řemínek“ pro Apple Watch letoška

Společnost Twelve South zřejmě není třeba jablíčkářům příliš představovat. Jedná se totiž o jednoho z předních výrobců příslušenství pro Apple produkty, které má za cíl usnadnit jejich každodenní využívání a to mnohdy trochu nevšedním stylem. Výrobce se totiž nezaměřuje na klasiky typu kryty a tak podobně, ale spíše na různé „zlepšováky“, které jablíčkáři ve stávající nabídce příslušenství postrádají. Z jeho dílny tak například dorazily v minulosti speciální poličky na externí disky pro iMacy, které k nim šlo díky tomu nenápadně připojit, a další podobné vychytávky. Nyní se Twelve South pochlubil možná nejnetradičnějším „řemínkem“ pro Apple Watch letošního roku.

Twelve South si je evidentně velmi dobře vědom toho, že Apple Watch využívá mnoho uživatelů pro měření sportu. A jelikož k tomu patří i potítka, rozhodl se výrobce vytvořit speciální potítka s úchytem právě na Apple Watch, která budou uživatelům příjemná na ruce a zároveň jim změří vše, co si jen mohou přát – respektive vše, co jim Apple Watch dovolí. V klasickém látkovém potítku je všito speciální pouzdro, do kterého stačí hodinky vždy jen nacvaknout (Samozřejmě bez řemínku) a pak už je používat tak, jak jsou uživatelé zvyklí. Jedná se tedy o fajn řešení, které si své obdivovatele zcela určitě najde – tím spíš, když se nejedná o cenově nikterak šílené řešení. Za jedno takto upravené potítko si totiž výrobce účtuje 29,99 dolarů.

