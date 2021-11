Úprava fotek na iPhone 13: Nejlepší aplikace, které se vám budou hodit

Prakticky všichni výrobci chytrých telefonů se v posledních letech předhání v tom, kdo u své nové vlajkové lodi přijde s lepším fotoaparátem. Apple u svých iPhonů každoročně nabízí opravdu perfektní fotosoustavy, které stojí za to – a letos tomu nebylo jinak. Dočkali jsme se širokoúhlého a ultra-širokoúhlého objektivu, společně s teleobjektivem. Co se funkcí týče, tak přibylo focení v makro režimu a natáčení videí ve filmařském režimu. I klasické fotografie jsou však naprosto famózní, a pokud je fotíte do formátu RAW, tak si je následně v postprodukci můžete perfektně upravit. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 aplikací pro úpravo fotografií na iPhone 13.

Adobe Lightroom CC

Pokud se alespoň trošku orientujete ve fotografování, popřípadě pokud vlastníte nějaký zrcadlový fotoaparát, tak už jste dost možná slyšeli o aplikaci Adobe Lightroom CC. Tuto aplikaci hojně využívají fotografové po celém světě, a to především na počítačích. Nutno však zmínit, že je Adobe Lightroom CC k dispozici i v rámci iOS. Bez problémů v něm můžete upravovat RAW fotografie – využít k tomu můžete různé presety, popřípadě si můžete sami nastavit expozici a barvy, vložit vodoznak a nespočet dalších možností. Adobe Lightroom CC je v rámci iOS navíc k dispozici zcela zdarma, tedy pokud nechcete využívat Creative Cloud. Součástí této aplikace je pak i vestavěný fotoaparát a v případě, že Creative Cloud využijete, tak se veškeré fotografie a úpravy synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními.

Adobe Lightroom CC stáhnete zde

Snapseed

K upravování fotografií ve formátu RAW můžete dále využít také aplikaci Snapseed, za kterou stojí technologický gigant Google. V rámci této aplikace můžete rychle a jednoduše provádět všemožné úpravy fotografie – konkrétně je k dispozici nespočet různých filtrů, vzhledů a presetů, primárně je ale Snapseed využívat k dolaďování různých detailů či nedokonalostí. K dispozici je totiž celkově 29 různých nástrojů, mezi kterými nechybí retušovací štětec, klasický štětec, klonovací razítko, perspektiva a další. Samozřejmostí je pak možnost pro úpravu barev, expozice, živosti apod. Snapseed je mezi uživateli nesmírně oblíbený a osobně jej v kombinaci s Adobe Lightroom CC používám i já. Snapseed využívám pro retušování a doladění, Lightroom pak pro aplikaci presetů či filtrů a k úpravám barev.

Snapseed stáhnete zde

Darkroom

Aplikace Darkroom se svým názvem nesmírně podobá první zmíněné aplikaci Lightroom. Obě aplikace slouží prakticky k tomu samému účelu, tedy k upravování fotografií. Darkroom se řadí mezi prémiové aplikace, ve kterých můžete upravovat fotky a videa. Bez problémů s ní zvládnou pracovat veškeří obyčejní fotografové, díky všemožným nástrojům však Darkroom ocení i profesionálové, kteří si rádi sem tam něco vyfotí na svůj iPhone. V aplikaci Darkroom můžete využít nástroje pro jednoduchý ořez či změnu perspektivy, dále nechybí funkce pro úpravu expozice, barev, stínů, světlých míst, živosti, sytosti apod. Nechybí samozřejmě ani možnost pro aplikaci filtrů či zobrazení křivek fotografie, které můžete upravit. Aplikace Darkroom byla několikrát oceněna samotným Applem a o kvalitách této aplikace vypovídá také vysoké hodnocení.

Darkroom stáhnete zde

VSCO

I aplikaci VSCO lze perfektně využít pro úpravu fotografií. Využít v této aplikaci můžete několik jedinečných filtrů, které byste v jiných aplikacích hledali jen marně. Kromě toho, že můžete aplikovat filtry, tak nechybí nespočet různých nástrojů pro úpravu expozice, struktury, perspektivy a dalších. VSCO je k dispozici zdarma, každopádně pokud by vás VSCO zaujalo a rozhodli byste se pro jeho předplacení, tak se můžete těšit na přístup ke zbytku jedinečných filtrů, zároveň si zpřístupníte pokročilé nástroje a veškeré dostupné filtry budete schopni aplikovat také na videa. Kromě toho, že je VSCO skvělou aplikací pro úpravu fotografií, tak se jedná také o komunitu kreativních uživatelů – můžete tak čerpat inspiraci, stahovat různé filtry a další.

VSCO stáhnete zde

Afterlight

Pokud se rozhodnete pro úpravu fotografií na iPhonu využít aplikaci Afterlight, tak získáte přístup k nespočtu filtrů a textur. I v této aplikaci jsou k dispozici různé nástroje, pomocí kterých je možné precizně upravit barvy či expozici – pro ovládání lze mimo jiné využít také gesta. Filtry, které jsou v aplikaci Afterlight k dispozici, jsou vytvořené profesionálními fotografy. Pokud tedy chcete, aby vaše fotky vypadaly opravdu vyjímečně, tak je Afterlight přesně to pravé ořechové. Na vaše fotografie v této aplikaci dále můžete aplikovat také různé okraje, společně s texty a různými designy. Nutno zmínit, že Afterlight je k dispozici zdarma, avšak za jeho využívání si musíte zaplatit prostřednictvím předplatného.

Afterlight stáhnete zde