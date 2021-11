Do představenstva Applu míří jedna z předních tváří světového zdravotnictví

Představenstvo Applu posílí nová tvář. Řeč je konkrétně o generálním řediteli nadnárodní farmaceutické společnosti Johnson & Johnson, tedy bez jakékoliv nadsázky o jednom z předních mužů světového zdravotnictví. A právě to je vzhledem ke spoustě spekulací točících se kolem zdravotních plánů Applu velmi zajímavé.

Prakticky všichni analytici sledující dlouhodobě Apple očekávají, že bude Gronsky působit jako poradce společnosti pro zdravotní technologie. A jelikož Apple doposud žádný takový post nepotřeboval, byť do zdravotnictví svými produkty fušuje relativně ve velkém, dá se tento krok číst de facto jedině tak, že se kalifornský gigant chystá vstoupit do vod zdravotnictví ještě více a se svými blížícími se kroky potřebuje pomoci od někoho povolanějšího.

Zajímá-li vás pak to, o čem zdravotním že se v souvislosti s Apple produkty, jsou to primárně senzory pro monitoring hladiny cukru v krvi, měřiče krevního tlaku a tělesné teploty. Nasazení zdravotních senzorů se pak mají dočkat i sluchátka AirPods, která by se díky nim měla naučit měřit tepovou frekvenci a taktéž teplotu. Díky tomu by tak měla být schopná uživatelům poskytovat komplexní informace o jejich sportovních trénincích a to bez jakékoliv závislosti na iPhonu či Apple Watch. Zda se takto vylepšených Apple Watch a AirPods dočkáme za rok, dva či pět nicméně ví jen Apple.