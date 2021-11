7 věcí, ve kterých je Safari oproti Chrome lepší

K prohlížení internetu můžete na vašich zařízeních využít nespočet různých webových prohlížečů. Na zařízeních od Applu můžete využít nativní Safari, to ale rozhodně neznamená, že musíte. K dispozici je například Chrome, Edge, Opera, Firefox a další. V tomto článku se ale podíváme na celkově 7 věcí, ve kterých je Safari oproti prohlížeči Chrome od Googlu lepší. Vrhněme se přímo na věc.

Větší spotřeba

Je všeobecně známé, že má prohlížeč Chrome oproti Safari o mnoho vyšší spotřebu energie a všeobecně hardwarových prostředků. Nejčastěji je problém v případě, pokud jste zvyklí si v prohlížeči otevřít nespočet panelů. V Safari jich můžete mít otevřeno opravdu mnoho a prakticky nepoznáte rozdíl, kdežto při využití prohlížeče Chrome už můžete i na silnějších zařízeních pozorovat zpomalení, jelikož dojde k zahlcení operační paměti. Pokud byste si chtěli tuto skutečnost ověřit, tak stačí, abyste na Macu otevřeli nativní aplikaci Monitor aktivity. Zde si můžete přehledně zobrazit, které aplikace využívají hardware nejvíce.

Rozšíření a soukromí

Pokud si chcete do Safari stáhnout nějaké rozšíření, můžete tak učinit skrze App Store. Tento obchod s aplikacemi, hrami a rozšířeními je striktně kontrolován a jen málokdy se stane, že se do něj dostane nějaká aplikace či rozšíření, které by mohlo narušit soukromí uživatele. Navíc k tomu, vývojáři musí přesně u každé aplikace zobrazit, k jakým datům mají přístup. App Store je tak oproti Internetovému obchodu Chrome o mnoho bezpečnější. Na druhou stranu ale Chrome nabízí rozšíření o mnoho více, což může být pro někoho rozhodující. Kromě toho vás Safari všeobecně chrání proti sledování a dalším nekalým záležitostem.

Google…

Jestliže sledujete dění ve světě technologických gigantů, tak zajisté víte, že se sem tam objeví nějaká zpráva o tom, že došlo k úniku určitých citlivých dat uživatelů, popřípadě k jiným problémům, které mají co dočinění se soukromím uživatelů. Prakticky v každém tomu problému je namočený i Google, což vypovídá o mnohém. Oproti tomu Apple se těchto problémů „účastní“ jen velmi zřídka. Navíc k tomu je všeobecně známé, že společnost Google o svých uživatelích sbírá taková kvanta informací, o kterých se vám nejspíše nikdy ani nesnilo. Apple samozřejmě taktéž nějaká data sbírá, jednak jich ale není tolik, a jednak s nimi nakládá obezřetně.

Chybí podpora u starších macOS

Využíváte nějaký starší jablečný počítač, na kterém máte nainstalovaný OS X Yosemite? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli kladně, tak pro vás mám celkem zajímavou zprávu. Na OS X Yosemite a jakýkoliv starší operační systém od Applu totiž Chrome od Googlu není k dispozici. Díky tomu se vám tedy výběr použitelných webových prohlížečů v těchto starších systémech sužuje. Využít tedy samozřejmě můžete Safari, které vám bude fungovat bez problémů, jelikož je přímo součástí každého macOS.

Ekosystém

Pokud vlastníte více produktů od Applu, například iPhone, iPad a Mac, tak zajisté využíváte jablečný ekosystém na maximum. V rámci Safari se na všech zařízeních můžete spolehnout na jednoduché ukládání a vyplňování hesel, synchronizaci vašich záložek a otevřených panelů či na možnost využití kontinuity, tedy že nějakou práci začnete provádět na jednom Apple zařízení a následně v ní můžete ihned pokračovat na zařízení druhém. Některé podobné funkce sice nabízí i Chrome, každopádně je logické, že webový prohlížeč od Applu bude s Apple ekosystémem fungovat jednoduše lépe.

Režim čtečky

Nějaký článek si čas od času přečte každý z nás – ostatně, jeden článek čtete právě nyní. Ne každému musí nutně vyhovovat například písmo či barvy, které konkrétní web využívá. Prakticky u každého článku, který si v Safari otevřete, můžete využít režim čtečky. Po aktivaci tohoto režimu se vám zobrazí veškerý text na jednom místě, bez různých rušivých elementů. Následně si můžete změnit velikost a styl písma, popřípadě barvu pozadí a mnoho dalšího. Režim čtečky lze v Safari aktivovat klepnutím na ikonu stránky, která se zobrazí v levé části adresního řádku po otevření článku.

Rychlost

Opravdu dlouhou dobu internetem kolovaly všemožné názory, ve kterých jste se mohli dočíst, že je prohlížeč Chrome nejrychlejší na světě. Pravdou je, že když Google prohlížeč Chrome uvedl, tak byl určitě nejrychlejší a nejpokrokovější. Postupem času se ale změnilo hodně věcí a Chrome už za nejrychlejší považovat nelze. Podle dostupných informací a dat je Safari oproti Chrome celkově rychlejší, v určitých případech relativně výrazně. Samozřejmě ale mohou existovat odvětví, ve kterých zase naopak dominuje Chrome.