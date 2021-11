Víme, jak dostane Netflix své hry na iPhony, aniž by porušil pravidla App Store

Minulý týden oznámil Netflix poměrně překvapivě vydání svých prvních mobilních her inspirovaných originálními pořady z vlastní dílny s tím, že je zprvu “dodá” na Androidy a až poté na iPhony. Ačkoliv tuto strategii blíže nespecifikoval, jako prakticky jediné logické vysvětlení se jeví snaha vyhovět požadavkům Applu, které se točí například kolem toho, že na jeho zařízeních nesmí běžet neschválený obsah (vyjma webových aplikací, které však nelze vytvořit v dostatečné kvalitě pro herní účely). Netflix proto musí přijít s řešením, které bude Applem schváleno a bude zároveň uživatelsky přívětivé. A to se mu podle reportéra Marka Gurmana z Bloobergu a vývojáře Steva Mosera podařilo. Vyplývá to alespoň z kódu Netflixu na iOS.

Gurman ve spolupráci s Moserem před pár hodinami informoval o tom, že plán Netflixu na zpřístupnění her na iPhonech je konkrétně takový, že nebudou kvůli pravidlům App Store součástí hlavní aplikace Netflix, nýbrž budou ke stažení samostatně. Po jejich stažení přes App Store bude nicméně následně vyžadováno přihlášení k Netflixovému účtu daného uživatele a to buď ručně, nebo například pomocí oskenování QR kódu, jelikož jedině tímto způsobem bude Netflix schopen zjistit, že má uživatel se staženou hrou na její hraní vůbec nárok. Jedná se tedy o totéž řešení, která na Apple produktech využívá třeba Setapp.

Kdy přesně se vydání iOS her Netflixu dočkáme není bohužel v tuto chvíli jasné. V tiskové zprávě, kterou streamovací gigant minulý týden vypustil, totiž stojí jen to, že se s nimi počítá zanedlouho. Jestli však chce Netflix se hrami uspět, je naprosto jasné, že s nimi musí na iPhonech vyrukovat co nevidět, aby mohl díky tomu “masírovat” co největší množství svých předplatitelů ještě v době, kdy se o spuštění jeho projektu mluví. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby nás od příchodu her od Netflixu dělily dny.