Užitečné weby, které stojí za pozornost: Sestavení jídelníčku, strašidelná místa a hledání soundtracků

Také tento týden na stránkách našeho magazínu pokračujeme v představování zajímavých webových stránek. Stejně jako v několika předchozích článcích se také v tom dnešním opět podíváme na různé užitečné stránky.

Na webech s recepty se často setkáváme s tím, že než se dostaneme k seznamu potřebných ingrediencí a k samotnému postupu, musíme se prokousat často poměrně dlouhým vyprávěním. Pokud patříte mezi ty, kteří jdou při vaření rovnou k věci, můžete si jednoduše zkopírovat URL stránky, na které se nachází příslušný recept, a vložit ji na web Just the Recipe. Ihned získáte přesně to, co potřebujete.

Web Just the Recipe najdete zde.

S jídlem souvisí i náš druhý dnešní tip. Stránka s názvem Eat This Much vám na základě vámi zadaných údajů a preferencí vygeneruje váš vlastní stravovací plán, a to během několika málo okamžiků. Práce s webem je jednoduchá, upozorňujeme ale na to, že stránka není vhodná pro uživatele se specifickými dietetickými požadavky nebo se zdravotními problémy, a nenahradí výživového specialistu.

Rozšíření Eat This Much najdete zde.

Stýská se vám po cestování? Často si přestavujete, že jen tak projíždíte v autě některým ze světových měst a posloucháte u toho hudbu? Pokud zrovna z jakýchkoliv důvodů nemůžete cestovat, můžete si atmosféru projíždění městem za poslechu hudby navodit na webu Drive & Listen, kde si jednoduše můžete vybrat jakékoliv město, pustit rádiovou stanici, která je v daném městě k dispozici, a relaxovat.

Web Drive & Listen si můžete vyzkoušet zde.

Patříte mezi vášnivé milovníky filmových, seriálových, ale třeba také herních soundtracků? Zaslechli jste ve vašem oblíbeném seriálu melodii, která vás zaujala, ale nemůžete jit vypátrat? Vyzkoušejte web TuneFind. V dobře vypadajícím a přehledném uživatelském rozhraní zde najdete obsáhlé informace o hudbě, která hraje v různých seriálech, filmech, ale třeba také ve hrách.Jednotlivé skladby si můžete následně přidat třeba do playlistu na Spotify.

Web Tunefind najdete zde.

Na závěr našeho článku zde máme něco pro milovníky tajemna, záhad, a strašidelné atmosféry. Na webu Housecreep můžete virtuálně prozkoumat oblasti, ve kterých se událo něco děsivého, strašidelného či záhadného. Česká republika sice v seznamu míst chybí, i tak zde ale najdete řadu velmi zajímavých informací a fotografií. Vyhledávání můžete provádět manuálně, na mapě, nebo vybírat z adresáře.

Web Housecreep můžete prozkoumat zde.