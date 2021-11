Unboxing AirPods 3. generace v podání LsA

Dlouhý týden mi trvalo, než jsem si po návratu z dovolené vyzvedl své AirPods 3. generace, proto se hned na úvod omlouvám, že unboxingu se dočkáváte až nyní. První, čeho si na balení všimnete je fakt, že po vzoru iPhonů vynechal Apple i z balení AirPods ochranou fólii a dojde vám domů jen krabička s dvojicí papírových proužků, které stačí odtrhnout pro rozbalení. Samotná sluchátka, respektive jejich krabička, jsou i nadále chráněny pevnou fólií. Uvnitř balení najdete kromě sluchátek také dokumentaci včetně návodu, bohužel nálepky součástí balení stejně jako u předchozích AirPods nejsou ani tentokrát. Kromě toho se zde nachází také nabíjecí Lightning kabel, který je však schovaný až na dně krabičky a může se vám snadno stát, že jej přehlédnete a krabičku vyhodíte i s ním. Na to tedy určitě pozor.

V balení jinak není nic, co by stálo nějak významně za řeč. I nyní můžete stejně jako u předchozí generace nabít sluchátka pomocí bezdrátové nabíječky dřív než je rozbalíte a to tak, že na ni zkrátka jen položíte celé balení AirPods. Sluchátka poctivě otestuju a na recenzi se můžete těšit příští víkend, samozřejmě na LsA.

AirPods 3 lze zakoupit zde