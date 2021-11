5 her, kterými se nechaly inspirovat pořady na Netflixu – a naopak

Seriály i celovečerní filmy, které se dají najít v programové nabídce streamovací služby Netflix, jsou mnohdy inspirované nejen knihami, ale často také populárními hrami. Jindy je to zase naopak – pořad na Netflixu se dočká takové popularity, že rázem zamíří do světa i v podobě hry.

Stranger Things

Seriál Stranger Things patří na Netflixu dlouhodobě k těm nejoblíbenějším. Her, které se inspirovaly tímto populárním sci-fi seriálem, je v App Storu opravdu požehnaně. Mezi nejnovější přírůstky patří například Stranger Things: Puzzle Tales, milovníci kvízů si zase mohou své znalosti ověřit ve hře HQ StrangerQuiz Trivia. Slibně vypadá také titul Stranger Things 3: The Game, na ten si ale u nás ještě budeme muset nějakou dobu počkat.

Fotogalerie Stranger Things Puzzle 1 Stranger Things Puzzle 2 Stranger Things Puzzle 3 Stranger Things Puzzle 4 +4 Fotek Stranger Things Trivia 1 Stranger Things Trivia 2 Stranger Things Trivia 3 Vstoupit do galerie

Cobra Kai

Netflixový seriál Cobra Kai má velmi zajímavý příběh. Z původně nízkorozpočtového projektu na YouTube se postupem času stala vcelku úspěšná a populární záležitost, a seriál se nakonec dokonce dočkal také svého herního zpracování. Hra s názvem Cobra Kai: Card Fighter je graficky poměrně zajímavě zpracovaná, svižná, a kombinuje prvky karate s tahovým herním systémem. Hru ocení i milovníci karate, nikoliv nutně jen příznivci seriálu.

Fotogalerie Cobra Kai Card Fighter 1 Cobra Kai Card Fighter 2 Cobra Kai Card Fighter 3 Cobra Kai Card Fighter 4 +2 Fotek Cobra Kai Card Fighter 5 Vstoupit do galerie

Squid Game

Seriál Squid Game je na Netflixu jednoznačným hitem letošního podzimu. Strhující minisérie o bizarní a zákeřné soutěži si rychle získala obrovskou popularitu mezi spoustou diváků, a není divu, že se seriálem nechala inspirovat také nejedna hra v App Storu. My zde uvádíme K-Games Challenge, ve které si můžete vyzkoušet několik disciplín. Pokud vás zajímá více her s touto tematikou, věnujte pozornost tomuto článku. Hru Squid Game najdete také v Robloxu.

Zaklínač

Na rozdíl od předchozích tří příkladů spatřila nejprve světlo světa hra Zaklínač, a až poté se fanoušci dočkali také stejnojmenného seriálu na streamovací platformě Netflix. Zaklínače se nejlépe vychutnáte na obrazovce vašeho počítače, existuje ale také verze pro iOS zařízení. Hra The Witcher: Monster Slayer spatřila světlo světa v létě letošního roku, a jak název napovídá, a jak název napovídá, vychutnáte si v ní především likvidaci nejrůznějších monster a příšer.

Fotogalerie The Witcher Monster Slayer 1 The Witcher Monster Slayer 2 The Witcher Monster Slayer 3 The Witcher Monster Slayer 4 Vstoupit do galerie

Castlevania

Hra Castlevania je dnes již kultovní klasikou, které propadla řada hráčů již v druhé polovině osmdesátých let minulého století. Její odkaz ale přetrvává dodnes. Nejen že na Netflixu můžete zhlédnout stejnojmenný animovaný seriál. Pokud patříte mezi předplatitele herní služby Apple Arcade, můžete si v jejím rámci zahrát také zajímavě zpracovaný titul Castlevania: Grimoire of Souls. Čeká vás zde napínavé dobrodružství plné zajímavých soubojů, a to v důvěrně známém prostředí a se známými postavami.