Squid Game hra: Zahrajte si o život i vy

Squid Game, Hra na oliheň nebo chcete-li 오징어게임 v originálu. Tak přesně tento seriál láme na Netflixu v posledních týdnech všechny rekordy ve sledovanosti i v ziskovosti, jelikož jej svět jednoduše miluje a proto hltá plnými doušky. A přestože je jeho tématika dosti brutální, nejednoho diváka láká okusit Squid Game „na vlastní kůži“ alespoň skrze videohry. Jedna velmi povedená vznikla nyní i na free-to-play online multiplayerové platformě Roblox, na které běží hry designované samotnými hráči. A jelikož je robloxí verze Squid Game opravdu povedená, byl by hřích vás s ní neseznámit – tím spíš, když si hru zahrajete takřka na čemkoliv.

Zapojení se do hry je velmi jednoduché. Stačí navštívit tuto stránku, dále se přihlásit na stránky Robloxu, stáhnout na zařízení, na kterém chcete hrát, herního klienta pro platformu a pak už jen znovu přes stránku hry Squid Game na zařízení spustit (potažmo jej vyhledat při spuštěné platformě bez nutnosti návratu na stránku výše). Jakmile tak učiníte, budete „vhozeni“ do hry, které už bude Squid Game věrně napodobovat. A je jen na vás, zda pro vaši postavičku dopadne dobře, nebo vás bude stát život. Hratelnost jako taková je opravdu zábavná a ani ovládání není složité. Jednotlivá kola hry navíc zabírají vždy jen chvilku, takže se nemusíte bát, že u titulu ztratíte moře času. Pokud je vám tedy tématika Squid Game blízká, rozhodně titul vyzkoušejte. Stojí totiž rozhodně za to.

Squid Game na Robloxu naleznete zde