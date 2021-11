Apple poodhalil, proč nové MacBooky Pro nenabízí dotykové ovládání

Když Apple nedávno představil nové MacBooky Pro, leckomu zůstal nad jejich výkonem rozum stát. Ačkoli byly tyto nové stroje komunitou skvěle přijaty, tu a tam se objevují stesky po absenci některých prémiových funkcí, přičemž nejčastěji se skloňuje dotyková obrazovka a Face ID. V rozhovoru pro Wall Street Journal odpovídali na otázky ohledně nedávno představených novinek John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství společnosti Apple, a Tom Boger, viceprezident Apple pro marketing produktů Mac a iPad.

„Vyrábíme nejlepší dotykové počítače na světě v podobě iPadu, který je na to skvěle optimalizovaný. Mac je zcela optimalizován pro nepřímý vstup. Opravdu jsme necítili důvod to měnit,“ řekl Ternus. Ohledně Face ID se zdá, že by se v tomto směru mohlo blýskat na lepší časy, jelikož přítomnost notche k Face ID přímo vybízí. Tom Boger ale dodal, že Touch ID je na MacBooku daleko pohodlnější, jelikož uživatel má během používání ruce na klávesnici. Řeč také došla na nedostatečné možnosti upgradu nových MacBooků Pro, přičemž konkrétně byla zmíněna paměť RAM. Tom Boger odpověděl s tím, že v čipech Apple M je architektura jednotné paměti důvodem ke zlepšení výkonu.

Závěr rozhovoru byl poněkud veselý, jelikož redaktor, jak sám zmínil, si nedávno polil svůj MacBook vodou a oprava ho stála stovky dolarů. Na dotaz, zda se nechystá voděodolný MacBook, oba pánové jen nevěřícně zírali. Nic takového se pochopitelně nechystá. Co na nové MacBooky Pro říkáte vy? A chybí vám nějak zásadně Face ID či nemožnost je vylepšovat?