Apple čím dál víc bojuje u své Apple TV+ s filmovým pirátstvím

Nabídka Apple TV+ se ani zdaleka neřadí mezi ty nejširší, ovšem kvalita pořadů je poměrně vysoká. S tím souvisí i pirátství, které je velmi lukrativním byznysem pro torrentové weby, neboť dle nedávno zveřejněné zprávy si pětice nejpopulárnějších pirátských webů přijde ročně na 18,3 milionů dolarů z reklam a sponzorství. Podle Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) představuje streamingové pirátství až 80 procent pirátství a společnosti stojí ročně až 71 miliard dolarů.

Přestože Google stále více zasahoval proti stránkám, které poskytují pirátský obsah, provozovatelé stránek často mění domény a přesměrovávají uživatele, aby se vyhnuli zastavení odstavení a byly zachovány dostupné odkazy na torrenty. Apple se boji proti pirátství vyhýbal, jelikož neměl důvod. Vše se změnilo až s příchodem Apple TV+ v listopadu předminulého roku. Apple je řídícím členem Motion Picture Association of America’s ACE, vlivné protipirátské skupiny, jejímž cílem je oddané podporovat legální trh s videoobsahem a vyzývat k zastavení online pirátství. V organizaci je také Netflix, Amazon, Comcast, Disney, NBC. , MGM, ViacomCBS, Paramount, Fox, NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros. a další. Apple dále také spolupracuje s Asociací softwarového a informačního průmyslu (SIIA). Jablečný gigant také v minulosti uzavřel několik smluv se společnostmi specializujícími se na ochranu digitálních autorských práv. Jde o firmy jako Corsearch Inc. a OpSec Security. Ty fungují tak, že vydávají příkazy k zastavení šíření pirátského online obsahu podle zákona DMCA.



Podle informací MacRumors vydala výše zmíněná společnost Corsearch více než 320 tisíc stížností dle zákona DMCA související s porušením autorských práv k obsahu Apple TV+. Ačkoli je drtivé většině stížností vyhověno, a to i stížnostem ostatních společnosti, nezdá se, že by torrentové weby v šíření pirátského obsahu zbrzdily. Nejpopulárnější seriály Applu na těchto webech jsou Ted Lasso, The Morning Show a See.