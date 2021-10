Příchod mini LED displeje na MacBooky Air příští rok je prakticky jistý

Displej s mini LED podsvícením by se měl stát již příští rok doménou dalšího Macu. Řeč je konkrétně o nové generaci MacBooku Air, jejíž příchod v příštím roce je prakticky jistý a která se má právě mini LED displeje, který nahradí nynější Retinu, dočkat.

Že má Apple v příštím roce s MacBookem Air velké plány není žádným tajemstvím. Podle prakticky všech zdrojů u něj totiž chystá zřejmě největší redesign v jeho historii, jelikož má přijmout vzhled letos představených MacBooků Pro, byť samozřejmě v úpravě pro kompaktní laptop s nižším výkonem. A právě součástí tohoto designu má být nasazení displeje s minimálními okraji a horním výřezem v displeji. Tvrdí to alespoň zdroje portálu DigiTimes, které se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi spolehlivé.

Displejově srovnatelné však MacBooky Air s letošními MacBooky Pro nebudou. Apple u nich totiž nepočítá minimálně s nasazením podpory ProMotion, tedy 120Hz obnovovací frekvence, která by jim zajistila větší plynulost při zobrazování pohyblivého obsahu. Překvapením by pak nebyl ani nižší jas či jiná omezení, která by měla za cíl náročné uživatele přimět ke koupi řady Pro před Air. Vše se nicméně oficiálně dozvíme až příští rok.