5 zajímavých rozšíření pro Safari v iOS 15, která by se vám mohla hodit

Již nějakou dobu si na svých Apple zařízeních můžeme zkoušet nové operační systémy včetně iOS 15 a iPadOS 15. Tyto zmíněné novinky nabízí kromě jiného také možnost instalace nejrůznějších rozšíření, podobně, jako to můžeme znát třeba ze Safari v operačním systému macOS. V dnešním článku vám přineseme další pětici tipů na zajímavá a užitečná rozšíření pro Safari v iOS 15, která by se vám možná mohla hodit.

S pomocí rozšíření jménem Prettyweb si můžete krásně přizpůsobit úvodní stránku prohlížeče Safari na vašem iPhonu nebo iPadu. Rozšíření Prettyweb vám umožní nastavit si vlastní obrázek nebo si vybrat některé z přednastavených pozadí, součástí rozšíření je také podpora pro tmavý režim.

Aplikace Notebook – Take Notes, Sync slouží k pořizování poznámek všeho druhu na vašem iPhonu. S příchodem operačního systému iOS 15 a podpory rozšíření pro prohlížeč Safari v iPhonech a iPadech můžete toto rozšíření využít také k jednoduchému a rychlému ukládání obsahu z webu.

Chcete stránkám v prohlížeči Safari na vašem iPhonu propůjčit vzhled tmavého režimu? Pomůže vám s tím rozšíření s názvem Intefall: Dark Mode for Safari. Nitefall: Dark Mode for Safari nabízí tři různé druhy tmavého režimu (Dark Gray, Monokai a Midnight) a podporu pro tmavý režim u navigačních map nebo třeba PDF dokumentů.

Tweetbot je nepostradatelným doplňkem pro každého uživatele, který je na sociální síti Twitter jako doma. Díky podpoře rozšíření pro Safari v operačních systémech iOS 15 a iPadOS 15 se možnosti nástroje Tweetbot ještě více rozšiřují. Tweetbot nabízí spoustu skvělých funkcí, které při práci s Twitterem v rozhraní Safari určitě uvítáte.

Rozšíření Turn Off the Lights for Safari se těšilo velké oblibě ještě v době, kdy existovala pouze jeho verze pro Mac. Jedná se o užitečný nástroj, který vám umožní nastavit ve webovém prohlížeči Safari na vašem iPhonu tmavý režim a náležitě si jej přizpůsobit. Toto konkrétní rozšíření využijete především na webech, jako je YouTube, Vimeo a další místa pro sledování videí, kde si můžete aktivací rozšíření jednoduše zhasnout a pohodlně sledovat váš oblíbený obsah.