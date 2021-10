V Česku odstartovaly prodeje AirPods 3 a MacBooků Pro M1 Pro a M1 Max

To, na co se mnozí tuzemští jablíčkáři těšili dlouhé měsíce a skutečně intenzivně pak posledních sedm dní, je konečně tady. Je totiž úterý 26. října, na které má Apple naplánováno oficiální spuštění prodejů nedávno představených AirPods 3 a MacBooků Pro M1 Pro a M1 Max. Pokud jste si je tedy v předešlých dnech objednali, ode dneška se k vám začnou dostávat.

Oficiální start prodejů byl pro Českou republiku nastaven na 8:00, což je čas, kdy otevírají mnohé obchody, ze kterých je Apple Watch nyní možné vyzvednout. První šťastlivci by se zároveň dnes měli dočkat doručení novinek prostřednictvím kurýrních služeb, potažmo České pošty. Je nicméně potřeba podotknout, že nových MacBooků Pro dorazilo do Česka podle našich informací jako již tradičně velmi málo, takže je naprosto jasné, že se poptávka po nich hned tak uspokojit nepodaří. I větší prodejci nám totiž hlásí, že jim na sklady došly jednotky, v lepším případě pak nižší desítky kusů. U AirPods 3 by měla být nicméně situace o něco lepší, byť úplně růžová taky zřejmě nebude.

Nové MacBooky Pro i AirPods 3 se nám podařilo ukořistit na testy do redakce, díky čemuž se můžete již brzy těšit na jejich recenzi. Pokud vás tedy zajímá, jaké novinky při reálném používání jsou a jak působí, neměli byste si magazín Letem světem Applem nechat v následujících dnech ujít.

