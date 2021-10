První dojmy a unboxingy MacBooků Pro M1 Pro a M1 Max ze zahraničí jsou tu

Od představení nových 14” a 16” MacBooků Pro s čipy Apple Silicon uplyne dnes večer již celý týden. A jelikož začínají již zítra úderem 8. hodiny ranní jejich prodeje, asi vás nepřekvapí, že před pár desítkami minut vypršelo informační embargo pro novináře a youtubery, kterým Apple novinky zapůjčil na testování. Jak jsou tedy novinky v zahraničí zatím vnímány?

Novinky dorazily jako již tradičně i do redakce The Verge a to konkrétně v 16” s čipy M1 Pro a M1 Max. Recenzenti sice ve svých prvních dojmech píší, že stále provádí celou řadu nejrůznějších měření, která jim pomohou pochopit výkon novinek, ale z těch, co mají k dispozici, už nyní ví, že mají co do činění s naprostými výkonnostními bestiemi.

Velmi kladného hodnocení, byť ze zcela jiného úhlu pohledu, se dočkaly Macy i od Jasona Snella ze SixColors. Ten se rozpovídal poměrně dost o výřezu v displeji, kterým je pro mnoho jablíčkářů trnem v oku. Snell však zastává názor, že si na tento prvek velmi rychle zvykne a později jej začne vnímat i jako užitečný, protože se jedná zkrátka o velmi dobré využití prostoru, který by jinak k dispozici zkrátka nebyl. Práce na Macu je tak díky tomuto upgradu zase o něco příjemnější, což je rozhodně pozitivní zpráva.

Recenzenti z Gizmoda si zase nemohou vynachválit návrat čtečky SD karet, MagSafe, HDMI portů a zejména pak 120Hz ProMotion displej, který je dle jejich slov neuvěřitelně působivý. Plynulost 120Hz je totiž naprosto neuvěřitelná a když se člověk vrátí po jejím využívání zpět na klasických 60Hz, má pocit, jakoby se díval na displej, který se zkrátka seká. De facto tedy zažijete totéž, co nyní popisují mnozí uživatelé při přechodu na iPhony 13 Pro disponující taktéž 120Hz obnovovací frekvencí.

Velmi dobře na tom jsou podle CNBC i reproduktory, které znějí dle recenzentu mnohem lépe než veškeré reproduktory, které doposud testovali. Stroje nabízí velmi dobré basy a celkově zvládají podávat zvuk velmi hutně a celkově tak, že jím bez problému zaplní i větší místnosti. Za skvělý pak označují recenzenti i prostorový zvuk, který funguje přesně tak jak jsou uživatelé zvyklí i ze sluchátek – tedy velmi dobře.

Testu neunikla ani výdrž baterie. A asi vás nepřekvapí, že ani zde nešetřili recenzenti slovy chvály. Edgadget měl k dispozici jak 14”, tak i 16” modely s tím, že oba “prohnal” svými testy, ze kterých vyplynulo, že zatímco 14” model vydrží na baterii 12 hodin a 35 minut, 16” model zvládne 16 hodin a 34 minut. V obou případech se tak jedná o více než pětihodinové zlepšení oproti Macům s čipy Intel. I zde tedy urazil Apple neuvěřitelný kus cesty.

