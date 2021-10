Jak to bude s iPhonem SE 3? Zprávy o něm se čím dál více rozchází

Jak bude vypadat příští generace iPhonu SE, jak se bude jmenovat a co všechno přinese? Tak přesně tyto otázky rezonují v posledních týdnech mezi jablíčkáři využívajícími předešlé generace řady SE čím dál více. Děje se tak zejména díky celé řadě nejrůznějších úniků informací, které v poslední době kolují po internetu a které mají detaily o telefonech chystaných na jaro příštího roku odhalovat. Se svou troškou do mlýna nyní přispěl i displejový analytik Ross Young, jehož zdroje z asijských fabrik již v minulosti pomohly několikrát s předstihem prozradit tajemství Apple produktů.

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že se Apple rozmýšlí mezi dvěma verzemi iPhonů SE – konkrétně pak nad verzí s tělem iPhonu 8 a tělem iPhonu XR. To však podle Younga není tak úplně pravda. Využití designu iPhonu XR pro iPhone SE sice dle jeho zdrojů v plánu je, nicméně až na rok 2024, kdy chce Apple přejít u všech svých iPhonů na bezrámečkový design, v čemuž mu nyní brání právě iPhone SE. Pro příští rok má pak chystat “jen” recyklát iPhonu 8 jako tomu bylo v loňském roce a to s poměrně překvapivým názvem – konkrétně iPhone SE Plus.

Ačkoliv se má novinka jmenovat iPhone SE Plus, z čehož by nejeden jablíčkář vyvodil, že se pro ní chystá větší displej, dle Younga tomu tak není. Slovo “Plus” má u nové generace iPhonu SE značit příchod nových funkcí pro stávající model. Patřit mezi ně má například podpora 5G sítí, nasazení novějšího procesoru a tak podobně. S větším iPhonem SE se tedy pro příští rok údajně nepočítá, byť do odhalení novinky zbývá ještě poměrně dost času a proto je možné, že se plány Applu ještě změní.