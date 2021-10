Apple Watch Series 8 mají konečně přinést vylepšení, na které čekají jablíčkáři dlouhé roky

Čerstvě představené Apple Watch Series 7 toho příliš zajímavého nepřinesly a tak se není čemu divit, že se čím dál více jablíčkářů již dívá směrem k příštímu roku a chystaným Series 8. U těch se totiž očekává nasazení hranatého designu, o kterém se spekulovalo už v souvislosti s letošními Series 7, a nově i příchodem nových zdravotních senzorů v čele monitoringem hladiny cukru v krvi.

Se zprávou o přípravách neinvazivního monitoringu hladiny cukru v krvi přišly jako první zdroje dobře informovaného portálu DigiTimes, které jsou napojeny přímo na dodavatelský řetězec Applu. Podle těch jsou práce na konkrétních senzorech potřebných pro měření v plném proudu, z čehož se dá usuzovat, že Apple v předešlých měsících již dokázal první funkční prototypy vytvořit a nyní se snaží se svými dodavateli “jen” přijít na to, jak efektivně poskládat jeho řešení do těla hodinek pomocí vhodného senzoru. Ten by měl být jako již tradičně umístěn na spodní straně hodinek s tím, že by měl fungovat na bázi krátkých infračervených vln.

O příchodu senzoru pro monitoring cukru v krvi se spekuluje v souvislosti s Apple Watch již od roku 2017, kdy se světu představily Apple Watch Series 3. Technologie pro monitoring však nebyla podle dostupných informací ze strany Applu ještě na takové úrovni, aby ji bylo možné použít do komerčního produktu. Kalifornský gigant se jí proto v posledních letech snažil co nejvíce zdokonalit a jak se zdá, nyní se mu to konečně podařilo natolik, že je rozhodnut pro nasazení. Je nicméně třeba brát v potaz to, že od příchodu Apple Watch Series 8 nás dělí stále spousta měsíců, které mohou přinést kdejaké zvraty.