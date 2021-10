Nový MacBook Pro s M1 Max je až o 181 % graficky výkonnější než předešlý 16” model

Zdála se vám čísla, která Apple prezentoval v souvislosti s novou generací MacBooků Pro s čipy M1 Pro a M1 Max jako skoro až neuvěřitelná? Pak vězte, že se jejich pravost potvrzuje i v prvních benchmarcích a věřit jim tedy rozhodně lze. Po prvním klasickém testu výkonu CPU se totiž nyní na internetu objevil v databázi Geekbench 5 další výkonnostní test zaměřený tentokrát na grafiku. A i z něj vychází novinky jako neuvěřitelná monstra.

V grafickém testu se objevil konkrétně stroj s čipsetem M1 Max v nejvyšší konfiguraci se 64GB RAM pamětí. Ten dokázal získat v testu Metal konkrétně 68870 bodů, což je o neuvěřitelných 181 % více, než kolik zvládal získat základní 16” MacBook Pro a o dobrých 62 % více, než kolik zvládala jeho high-endová verze osazená grafickou kartou AMD Radeon Pro 5600M. Jen pro představu, nový laptop Applu je nyní stejně graficky výkonný jako iMacy Pro s kartami AMD Radeon Pro Vega 56. Před Applem je tedy nutné smeknout, jelikož to, co dokázal napěchovat do těla klasického notebooku je naprosto nevídané.

První MacBooky Pro nové generace s čipy M1 Pro a M1 Max se ke svým novým majitelům dostanou už v úterý 26. října s tím, že o den dříve vydá Apple pro veřejnost macOS Monterey a iOS 15.1. Již dnes či zítra bychom se pak mohli čistě teoreticky dočkat zveřejnění prvních zahraničních recenzí na tyto novinky, které zcela určitě jejich brutální výkon potvrdí a uživatele tak ještě navnadí k jejich nákupu. Ten ale může být dosti problematický. Dodací doba prakticky všech konfigurací se totiž výrazně prodloužila a je proto třeba počítat s dodávkou v řádu týdnů, v horším případě pak měsíců.

