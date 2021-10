Kim Kardashian se na veřejností objevila s dosud nepředstavenými sluchátky z dílny Applu

Konec letoška bude na sluchátka z dílny Applu dle všeho skutečně bohatý. Kromě třetí generace základních AirPods se totiž počítá ještě s odhalením novinky pod hlavičkou Beats – tedy společnosti spadající pod Apple. Řeč je konkrétně o modelu Fit Pro, který je designově poměrně blízký nedávno odhaleným Studio Buds, avšak oproti nim je větší a zřejmě necílí až tak na sportovce. Ačkoliv tato sluchátka Beats ještě světu oficiálně neodhalil, jejich design unikl v betě iOS 15.1 a nyní s nimi byla viděna hvězdná Kim Kardashian.

Jak můžete na fotkách v galerii výše vidět, Kardashian dostala od Applu k dispozici konkrétně fialovo-růžový model, který by se měl prodávat konkrétně vedle černé, bílé a šedé verze. Sluchátka vypadají v uších relativně masivně, byť v méně výrazných barvách budou zřejmě v uších vypadat střídměji. Co se týče termínu jejich odhalení, spekuluje se o 1. listopadu s tím, že do prodejů by měla zamířit bezprostředně po něm kvůli blížícím se Vánocům. očekávat se u nich dá vzhledem k silikonovému špuntu režim propustnosti či aktivní potlačení okolního hluku. Jejich ovladatelnost by pak mohla zajišťovat nožka směřující vzhůru, která by mohla být citlivá na stisky.