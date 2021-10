AirPods 3 se dočkala přesnějšího senzoru pro rozpoznání ucha

Sluchátka AirPods jsou mezi uživateli oblíbená nejen pro svůj kvalitní zvuk a líbivý design, ale i pro celou řadu funkcí, které zpříjemňují jejich využívání. Mezi ně patří třeba i automatické přepínání mezi Apple zařízeními podle toho, ze kterých zrovna vychází zvuk, či automatická rozpoznání nasazení či naopak vyjmutí z ucha. A právě v tom by mohly mít nové AirPody oproti starším generacím výrazně navrch.

Na pondělní Keynote se nechal Apple slyšet, že sluchátka disponují novými senzory detekce pokožky, které jim umožňují rozpoznat právě vyjmutí či nasazení do uší. Ačkoliv nespecifikoval, zda bude mít tento upgrade vliv na jejich přesnosti, či byl “jen” vynucen změnou designu, zdroje tchajwanské analytické firmy TrendForce pocházející z dodavatelského řetězce Applu mají zcela jasno. Senzory se měly dle nich dočkat výrazného zpřesnění, díky kterému tak bude rozpoznání vyjmutí sluchátka z ucha ještě rychlejší než je tomu nyní. A to není vše – zdroje dokonce tvrdí, že by měla sluchátka být schopná detekovat dokonce i vodu na kůži nositele. Je tedy možné, že je budou například skrze notifikaci upozorňovat, že při větším namočení hrozí nebezpečí jejich zničení.

Fotogalerie AirPods 3 generace 1 AirPods 3 generace 2 AirPods 3 generace 3 AirPods 3 generace 4 Vstoupit do galerie

Nové AirPods 3 se začnou prodávat spolu s čerstvě představenými MacBooky Pro již příští úterý 26. října s tím, že den předtím se veřejnost dočká vydání macOS Monterey pro veřejnost spolu s iOS 15.1. V tuto chvíli je nicméně otázkou, jak silné prodeje Apple s novými AirPody zaznamená. Jejich cena je totiž poměrně vysoká a hlavně dost blízká té, za kterou lze sehnat AirPods Pro. Je proto vcelku pravděpodobné, že mnozí jablíčkáři budou upřednostňovat vzhledem k vícero funkcím právě řadu Pro nad základní 3. generací.

Sluchátka AirPods 3. generace si můžete zakoupit přímo zde