Apple chystá na začátek příštího roku 27” iMac s mini LED displejem

Fanoušci větších iMaců by mohli mít již za pár měsíců solidní důvod k radosti. Podle displejového experta a analytika v jedné osobě Rosse Younga, který střílí v posledních měsících jednu přesnou předpověď za druhou, totiž chystá Apple už za první čtvrtletí příštího roku zbrusu nový 27” iMac osazený mini LED displejem s podporou ProMotion – tedy obnovovací frekvencí v rozmezí 24 až 120 Hz.

Ačkoliv bližší informace o designu stroje či jeho dalších vlastnostech zatím nemáme, vzhledem k tomu, že se má jednat “jen” o 27” model se v tuto chvíli jeví jako poměrně pravděpodobné, že se nebude jednat o Pro zařízení, ale jen jakýsi mezistupeň mezi základními iMacy a potenciální řadou Pro. U profesionálního iMacu se totiž očekává nasazení podstatně většího displeje – konkrétně 30” až 32”, aby co nejlépe ladil s Pro Display XDR, se kterým jej bude mnoho uživatelé zcela určitě využívat.

Poměrně zajímavé je pak to, že Young nevylučuje ani práce Applu na levnější verzi Pro Display XDR, která by cílila na méně náročné uživatele a která by mohla být čistě teoreticky představena po boku 27” iMacu. Dá se očekávat, že kvůli snaze sjednotit design by jí Apple vytvořil v podobném duchu jako iMacy M1, ze kterých bude pravděpodobně vycházet i 27” model. Zda jsou tyto předpovědi pravdivé či nikoliv nicméně ukáže až čas, kterého však naštěstí do odhalení těchto novinek již příliš mnoho nezbývá. Nadcházející měsíce budou proto pravděpodobně z hlediska úniků skutečně bohaté.

