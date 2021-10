Souhrn nejzajímavějších novinek z blížícího se macOS Monterey

Oficiálního představení macOS 12 Monterey jsme se dočkali již před několika dlouhými měsíci, konkrétně na vývojářské konferenci WWDC21. Tento operační systém byl představen po boku iOS a iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15. Nutno zmínit, že všechny tyto čtyři zmíněné systémy už jsou aktuálně k dispozici pro širokou veřejnost, zatímco na macOS 12 Monterey ještě stále čekáme. Vzhledem k tomu, že na včerejší Apple Keynote přinesla nové MacBooky Pro, na kterých právě macOS Monterey poběží, pojďme si připomenout, co přinese.

Pokud patříte mezi uživatele jablečných počítačů, tak vám nejspíše nemusíme připomínat, že s příchodem loňského macOS 11 Big Sur přišel Apple s velkým přepracováním. Po stránce designu se systém macOS od té doby ještě více podobá iOS, potažmo iPadOS – zdali je to dobře nebo nikoliv už samozřejmě necháme na vás. Kalifornský gigant jde ale samozřejmě s dobou, takže určité změny samozřejmě přijít musely a rozhodně v následujících letech ještě přijdou. Nový macOS 12 Monterey zůstal po stránce designu velmi podobný macOS 11 Big Sur, pár změn ale samozřejmě najdeme, byť nejsou tolik výrazné.

Soustředění

Kromě toho, že macOS sdílí design s iOS a iPadOS, tak s těmito systémy sdílí také některé funkce. Zmínit v tomto případě můžeme například Soustředění, které lze všeobecně považovat za jednu z nejlepších nových funkcí. V rámci Soustředění si uživatelé mohou vytvořit několik různých režimů, které lze individuálně přizpůsobit. To znamená, že si u každého režimu můžete nastavit, kdo se vám bude moci dovolat, popřípadě z jaké aplikace vám budou chodit notifikace – a mnoho dalšího. Většinu funkcí ze Soustředění už jsme si na našem magazínu rozebrali, a to v návodech na iOS 15. Potěší však především fakt, že se režimy Soustředění, společně se stavem zapnutí či vypnutí, synchronizují napříč všemi zařízeními. Už tedy není nutné režimy zapínat zvlášť na každém zařízení.

Universal Control

Díky funkce Universal Control můžete používat jednu myš a klávesnici k tomu, abyste zároveň pracovali na MacBooku a na iPadu zároveň. Veškeré připojení a rozpoznání probíhá automaticky a nemusíte se o nic starat. Systém macOS ve spojení s iPadOS tak můžete využívat ještě lépe. Nechybí samozřejmě podpora různých gest a klávesových zkratek, což je ideální pro ještě větší produktivitu. Mezi samotným Macem a iPadem navíc lze využít i funkci táhni a pusť, takže nemusíte řešit složité přesouvání souborů napříč zařízeními. Universal Control každopádně nefunguje pouze s iPady a MacBooky, nýbrž i s iMacy a všemožně různě mezi sebou, což se rozhodně hodí.

Safari

Webový prohlížeč Safari se řadí mezi jeden z nejrychlejších prohlížečů na světě a navíc k tomu je i velmi úsporný. Safari se v macOS 12 Monterey dočkalo velkého přepracování. Veškeré záložky se v rámci nového zobrazení nachází v horní části okna, a to hned vedle adresního řádku. Ten byl z prostředku přesunut lehce doleva a napravo od něj pak najdete samotné záložky. Pokud vám to ale nevyhovuje, tak se samozřejmě můžete vrátit zpět na starý vzhled, což rozhodně potěší. Nově lze využít také skupiny záložek, se kterými můžete pracovat tak, že si jednu skupinu rozkliknete a automaticky se vám zobrazí vybrané stránky. Zobrazení je tak o dost efektivnější a záložky jednodušší na organizaci, což ocení každý. Skupiny záložek se synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními. Kromě toho bude skupiny záložek možné také sdílet, třeba přes Mail.

Zkratky a AirPlay

Aplikace Zkratky byla již po dobu několika let k dispozici v rámci iOS a iPadOS. Mnoho uživatelů dlouhou dobu čekalo na to, až se Zkratky objeví i na Macu – a není se čemu divit, jelikož Zkratky už jsou i na Apple Watch. Díky této aplikace můžete vytvářet zkratky, s pomocí kterých si můžete ulehčit každodenní fungování. Pokud děláte něco pravidelně, stačí si vytvořit zkratku, která to bude dělat za vás. Zkratky lze navíc stahovat z galerie i internetu, takže se nemusíte bát, že byste je nebyli schopni vytvořit. Zkratky dají macOS úplně nový rozměr, stejně jako daly nový rozměr iOS. Kromě toho disponuje macOS 12 Monterey konečně plnohodnotnou funkcí AirPlay, díky čemuž lze promítat či prezentovat obsah z iPhonu či iPadu na obrazovce Macu.

Další novinky

Mezi další funkce, na které se můžeme těšit, patří například SharePlay pro sdílení hudby či videí skrze FaceTime, sdílení obrazovky či nastavení režimů mikrofonu a videa – a mnoho dalšího. Dále přibyly Rychlé poznámky pro zapsání poznámek kdekoliv v systému, zapomenout nesmíme ani na režim úspory baterie, který u zařízení s čipy Apple Silicon zajistí ještě větší výdrž. Samozřejmostí je pak i podpora funkce Live Text, kterou již nyní můžeme využívat na iPhonech a iPadech s iOS 15. Vylepšení se dočkala i nativní aplikace Zprávy, ve které se lépe zobrazují fotky a sdílený obsah s vámi. Nechybí ani „nová“ služba iCloud+, která se stará o ještě větší bezpečnost uživatelů, a to díky funkcím Private Relay či Skrýt můj e-mail.