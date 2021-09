Jak jistě mnozí z vás ví, tak aktuálně nejnovějšími operačními systémy od Applu jsou iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou však prozatím k dispozici pouze v rámci beta verzí, což znamená, že se k nim široká veřejnost nedostane. To se ale již brzy změní, jelikož je tady podzim, kdy Apple každoročně představuje nové produkty a vydává také veřejné verze svých systémů, které byly představeny vždy před několika měsíci na vývojářské konferenci WWDC. Dobrou zprávou je, že letos tomu rozhodně nebude jinak – přesná data jsou však prozatím neznámá. Na našem magazínu se neustále věnujeme všem novinkám, které jsou součástí nových systémů. V tomto článku se budeme věnovat macOS 12.

macOS 12: Jak v Safari vrátit původní rozložení řádku s panely

Kromě toho, že Apple před pár měsíci představil nové majoritní verze svých operačních systémů, tak došlo také k vydání nové verze Safari. Tato verze přišla s několika novými funkcemi, hlavně ale také se změnou designu. Apple se konkrétně v macOS rozhodl „zjednodušit“ horní řádky s URL adresou a otevřenými panely, a to tak, že došlo ke sloučení obou řádků. Poloha textového pole s URL adresou se tak dynamicky mění podle toho, v jakém panelu se nacházíte. Pravdou ale je, že většině uživatelům tato změny nevyhovuje a kritizují ji. Naštěstí Apple uposlechl své fanoušky a do Safari přidal možnost, díky které je možné si nastavit původní zobrazení ve dvou řádcích. Pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte následovně:

Hned na začátek je nutné, abyste se na vašem Macu s macOS 12 Monterey přesunuli do nativní aplikace Safari.

Jakmile tak učiníte, tak věnujte pozornost horní liště, kde se nachází záložky určené pro ovládání prohlížeče.

V této horní liště následně rozklikněte záložku, která má název Zobrazení.

Po rozkliknutí se zobrazí rozbalovací menu s možnostmi pro úpravu zobrazení Safari.

Nakonec stačí, abyste v tomto menu aktivovali možnost Show Separate Tab Bar (bude počeštěno později).

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem Macu s nainstalovaným macOS 12 Monterey vrátit zpět původní rozložení řádku s panely, a to tak, že se nebudou zobrazovat v jednom řádku společně s polem pro URL adresu, ale zvlášť. Nutno podotknout, že ve výchozím nastavení je aktivní tohle nové zobrazení řádku s panely, tudíž je rozhodně dobré vědět, že existuje možnost, díky které se můžete vrátit zpět. Všeobecně je dobrou zprávou, že se Apple rozhodl dát uživatelům na výběr – nedělá to totiž často. Doufejme, že jablečná společnost půjde ve stejných šlépějích i u dalších nových funkcí a uživatelé si budou moci vybrat.