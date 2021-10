Šestihodinová výdrž AirPods 3 má jeden podstatný háček

Tak jsme se dočkali a Apple po velmi dlouhých spekulacích a únicích konečně odhalil AirPods 3. generace. Nutno říct, že se žádné překvapení nekonalo, jelikož o designu i ceně jsme věděli naprosto vše. Apple na včerejší konferenci řekl, že sluchátka AirPods třetí generace nabízejí o 20 % lepší výdrž baterie. V praxi to tedy znamená, že vám vydrží hrát až 6 hodin. Nabíjecí pouzdro pak dokáže sluchátka nabít celkově až na 30 hodin provozu. Na hodinu poslechu vám postačí sluchátka vložit do krabičky pouze na 5 minut. Výdrž na jedno nabití je tedy slušná. Apple ovšem neřekl, že jestliže si chcete užít šestihodinový poslech, musíte mít vypnut prostorový zvuk.

Jak je uvedeno v drobném popisu na stránkách pod produktem, pokud je povolen prostorový zvuk, uživatelé mohou očekávat až pět hodin baterie. To je stejná porce poslechu, jakou nabízejí AirPods druhé generace. Nové AirPods mají design podobný AirPods Pro, ovšem bez silikonových koncovek do uší nebo aktivního rušení hluku (ANC). Nové AirPods 3. generace také obsahují Adaptive EQ, který upravuje frekvence v reálném čase na základě toho, co uživatel poslouchá, a přináší tak ještě lepší kvalitu zvuku. To ale uvidíme až na základě recenzí. Nová sluchátka stojí 4990 korun a k dispozici budou 26. října. Jdete do nich?

AirPods 3 můžete zakoupit zde