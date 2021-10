Schéma displeje MacBooků Pro s výřezem uniklo Applu již v létě

Pamatujete si, jak v létě plnila pomyslné přední stránky internetových deníků kauza hackerského útoku na předního dodavatele Applu, tchajwanskou společnost Quanta, v rámci kterého měly uniknout například i tajné nákresy budoucích Apple produktů? Pokud ano, máme pro vás velmi zajímavé pokračování tohoto příběhu. Přestože se zdálo, že je zveřejňování dokumentů, které budoucí Apple produkty odhalovaly, již konec, opak je pravdou. O víkendu se totiž na internetu objevilo schéma displeje nového MacBooku Pro s výřezem v něm s tím, že dle nových informací pochází právě z tohoto hackerského útoku.

Pokud se ptáte, proč je tak důležité vědět, že je zdrojem uniklého schématu právě hackerský útok, je to proto, že je díky tomu de facto potvrzena pravost dokumentu. V tuto chvíli se sice nedá říci, zda se jedná o schéma produktu, který se skutečně dočkal hromadné výroby, ale díky zdrojům, které toho mají vědět o hackerském útoku mnoho důležitého, víme minimálně to, že na podobném řešení Apple minimálně pracoval, což je opravdu zajímavé. Obecně se totiž předpokládá, že se chce kalifornský gigant tohoto prvku v dohledné době spíše zbavit a proto jej nenasazuje ani nikde jinde než na iPhonech. Na druhou stranu, pokud nemá v současnosti jiné funkční řešení než umístění všech potřebných senzorů a kamer do výřezu, bylo by jeho nasazení u MacBooků rozhodně smysluplnější než se opět rozhodnout pro široký horní rámeček. Jasno budeme nicméně mít již dnes večer.