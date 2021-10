Nové MacBooky Pro mají mít výřez v displeji. Naznačuje to uniklé schéma

Nová generace MacBooků Pro, jejíhož představení bychom se měli podle naprosté většiny spekulací dočkat už v pondělí večer, by mohla být relativně kontroverzní. Vyplývá to alespoň z údajně uniklého schématu jejich displeje, které zveřejnil na sociální síti Weibo leaker AnyTurtle999. Dle tohoto schématu bychom se totiž měli dočkat u nových MacBooků horního výřezu v displeji, který by měl být designově velmi podobný tomu z iPhonů.

Údajné schéma displeje není jednak v dobré kvalitě a jednak nepochází od vyloženě ověřeného zdroje, takže jej je třeba brát s patřičnou rezervou. Na druhou stranu je ale třeba říci, že se již v průběhu tohoto týdne pár informací o tom, že by mohly nové MacBooky přinést výřezy objevilo, avšak byly médii považovány za liché, což ale nynější únik částečně zpochybňuje. Pokud bychom však měli z informací z předešlých dnů vycházet, měli bychom počítat s tím, že bude výřez obsahovat jen FaceTIme kameru spolu se světelnými senzory. S Face ID se u MacBooků nepočítá, jelikož se jedná stále o poměrně nákladnou technologii, která má navíc dávat dle Applu u Maců daleko menší smysl než Touch ID na klávesnici.

Extrémně zajímavé je pak to, že výřez v displeji nepřímo vyplývá i s uniklého rozlišení displejů nových MacBooků z macOS Monterey. Systém totiž v minulosti “prozradil”, že bychom se měli dočkat u 14” modelu rozlišení 3024×1964 a u 16” modelu pak 3456×2234, což neodpovídá klasickému poměru 16: 10, který Apple u displejů MacBooků využívá. Leakeři však spočítali, že když se odečte z výšky celkem 74 pixelů, což by měla být výška výřezu, a dostaneme se tedy na rozlišení 3024×1890, respektive 3456×2160, hned na poměru stran 16: 10 jsme. Jedná se ale samozřejmě stále o spekulace.

Zda jsou zvěsti okolo výřezu v displeji pravdivé či nikoliv se dozvíme již za pár desítek hodin, stejně jako to, zda se leakeři trefili v předpovědích i u návratu celé řady portů, ikonického nabíjecího konektoru MagSafe či u odstranění Touch Baru. Ať tak či tak, celou tiskovou konferencí Applu vás jako již tradičně na Letem světem Applem detailně provedeme s tím, že veškeré novinky, které se na ní objeví, na našem magazínu podrobně rozebereme. V pondělí nás tedy rozhodně nezapomeňte navštívit, stejně jako v dalších dnech.