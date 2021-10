Apple pracoval na vlastní herní streamovací službě

Herní streamovací služby se těší v poslední době čím dál větší oblibě. Díky těmto službám totiž prakticky odpadá nutnost vlastnit výkonný počítač, jelikož jediné, co je k vychutnání si těch nejlepších (a nejnáročnějších) titulů potřeba, je dostatečně rychlý internet a potažmo zařízení, na kterém budete hrát. Není proto divu, že obliba tohoto typu hraní mezi hráči roste, což lze ostatně skvěle vidět třeba u slušby Microsoftu, Nvidie, Googlu a tak podobně. Asi vás proto nepřekvapí, že nad podobnou cestou přemýšlel i Apple.

Jedinou herní službou, kterou v současnosti provozuje Apple, je Apple Arcade fungující na bázi předplatného za vstup do herní knihovny, která však vyžaduje u jednotlivých her přímou instalaci na dané zařízení. Reportér Mark Gurman z Bloombergu se však v průběhu víkendu nechal slyšet, že kalifornský gigant nad spuštěním vlastní herní streamovací služby přemýšlel, interně dokonce nějakou dobu pracoval, ale nakonec jí uložil k ledu a nezdá se, že by se k ní chtěl v dohledné době vrátit. Nicméně právě práce na vlastním řešení může být hlavním důvodem toho, proč nechce pouštět do svého App Store herní klienty herních streamovacích služeb.

V souvislosti s budoucností Applu ve světě gamingu se v poslední době hovoří kromě her například i o nových herních hardwarech ve formě herní Apple TV či příruční konzoli. V předešlých měsících jsme pak již několikrát slyšeli i o speciálním herním ovladači, který by měl být úzce přizpůsobený právě produktům z dílny Applu, takže u něj lze očekávat například bleskové párování napříč zařízeními a tak podobně. Jelikož však ani o jednom z těchto produktů nevíme, kdy by mohl dorazit, je třeba je brát zatím s patřičnou rezervou.