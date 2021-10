Další generace Apple TV se dočká velkého redesignu

Nebaví vás nynější design Apple TV? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Portál iDropNews totiž přišel s velmi zajímavou informací točící se kolem nového vzhledu tohoto produktu. Zdroje iDropNews tvrdí konkrétně to, že se na redesignu již pracuje a jeho příchod nemusí být vyloženě daleko.

Ačkoliv iDropNews neuvádí, kde informace získal, tvrdí, že se nová generace Apple TV vrátí svým způsobem ke svým kořenům, kdy disponovala skleněným nižším, avšak zato širším tělem spolu se světlou horní stranou. Přesně tento design má Apple nasadit i tentokrát, byť jej přizpůsobí dnešní době a bude u něj vycházet primárně ze vzhledu nové generace iPhonů či iMaců. Chybět by díky tomu nemělo novému smart boxu například horní skleněné víko, které by navíc mohlo být vyráběno v hned několika barevných variantách, aby si tak mohli uživatelé své interiéry pomocí Apple TV co nejlépe přizpůsobit.

Co se týče výkonu Apple TV, dle zdrojů by ho měl mít produkt na rozdávání, díky čemuž by tak měl být schopný konkurovat třeba i herním konzolím. Zda se dočká čipu A15 Bionic či snad Apple M1 je nicméně v současnosti nejasné, stejně jako to, kdy přesně bychom se mohli novinky dočkat. Zdroje sice hovoří o představení v dohledné době, ale vzhledem k tomu, že je za věrohodné tak úplně označit nelze je nutné brát jejich tvrzení se značnou rezervou.