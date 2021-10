Hry v prohlížeči: 5 webů, díky kterým si můžete zahrát retro hry

Nejžhavější novinky mezi herními tituly jsou jistě velmi lákavé, každý z nás má ale jistě čas od času nostalgickou náladu, a raději by si zahrál některou ze starších retro her. Internet je naštěstí plný míst, na kterých si své retro choutky můžete snadno ukojit. Představujeme vám pět webových stránek, které vám umožní zahrát si retro hry na Macu. Některé z uvedených stránek vyžadují deaktivaci adblocku.

Milovníky herních konzolí Nintendo Entertainment System (NES) jistě potěší web s názvem OldGameShelf. Ve vysoké kvalitě zde najdete skvěle hratelné retro Nintendo hry. Výběr her je opravdu velmi bohatý, stránka nabízí také možnost manuálního vyhledávání konkrétních herních titulů. Chod webu je hladký, bezproblémový, u každé z her najdete instrukce ohledně ovládání.

Web OldGameShelf najdete zde.

RetroGames je opravdu velmi podařený tuzemský projekt, díky kterému najdete na jednom místě nejen obrovskou spoustu retro her, ale také plno souvisejících informací, materiálů a nástrojů ke stažení. U her nechybí přehledné třídění a řazení, srozumitelné instrukce ohledně ovládání, a najdete zde také nejrůznější žebříčky, jejichž zobrazení si můžete přizpůsobit podle sebe. Web RetroGames nabízí jak staré DOSovské hry, tak i tituly z nejrůznějších herních konzolí a dalších platforem.

Web RetroGames najdete zde.

Vyrostli jste na hrách, jako je Commander Keen, Prince of Persia, Civlization nebo třeba kultovní Wolfenstein? Pak vás jistě potěší web ClassicReload, který v přehledném uživatelském rozhraní nabízí bohatou knihovnu těchto her. Hry jsou zde přehledně seřazené, hrát je můžete buďto v okně, nebo ve full screen zobrazení. Před spuštěním hry počítejte s nutností zhlédnutí několikavteřinové reklamy.

Web ClassicReload najdete zde.

Obsáhlou knihovnu retro her z různých období i různých platforem najdete také na webu Play Classic Games. Web má přehledné uživatelské rozhraní, kde najdete jednotlivé tituly přehledně seřazené do všech možných kategorií. Součástí je také možnost manuálního vyhledávání konkrétních her, najdete zde také různé žebříčky.

Web Play Classic Games najdete zde.

Pokud patříte mezi fanoušky klasických osmibitových her, neměl by rozhodně vaší pozornosti uniknout web 8bbit. com. Tato stránka nabízí spoustu skvělých titulů, které si můžete zahrát přímo v prostředí webového prohlížeče na vašem Macu. Hry fungují s podporou Javascript emulátoru. Samozřejmostí je možnost vyhledávání, instrukce ohledně ovládání, žebříčky, ale třeba také přehled užitečných cheatů pro jednotlivé hry.

Web 8bbit.com najdete zde.